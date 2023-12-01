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جهاز العاشر يُنظم زيارة لطلاب المدارس للتعرف على المشروعات القومية

12/1/2023 4:27:48 AM
(MENAFN- Youm7) نظم جهاز مدينة العاشر من رمضان ، زيارة ميداينة لمجموعة من طلاب مدرسة اللواء محمد العصار بمدينة العاشر من رمضان، إلى محطة تنقية رقم 2 otv
بالمدينة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التعريف بالمشروعات القومية، وتنمية
الشعور بالانتماء، وتطوير قدرات الطلاب العقلية والمهنية، بما يتناسب مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة 2030 .



وفي مستهل الزيارة، رحب المهندس على سليم، مدير عام محطات مياه الشرب بالمدينة، ومسئولو الجهاز، بالطلاب، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدراسية وحياتهم العملية.



ثم انتقل الطلاب ومرافقوهم، للقيام بجولة تفقدية بالمحطة، وتم تقديم شرح وافٍ حول مراحل تنقية المياه، بداية من دخول المياه، ومراحل المروقات، وأحواض الفلتر الرملي، وإضافات المواد المستخدمة في مرحلة التنقية، حتى تصل للمستهلك.



ولفت المهندس على سليم، إلى أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية مياه الشرب، والجهد المبذول في وصولها للمستهلك، وكذلك نشر ثقافة الوعي.



ثم توجه الطلاب ومسئولو الجهاز، إلى موقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالمنطقة الإقليمية، وتم تقديم شرحٍ وافٍ للمشروع، وأهميته بمساحات (100 – 110 - 120م2)/للوحدة كاملة التشطيب، بجانب أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.




وفي نهاية الزيارة، تقدم الطلاب ومسئولو المدرسة، بالشكر لمسئولي الجهاز على تنظيم الزيارة، وإتاحة الفرصة للتعرف على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
















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