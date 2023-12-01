729 عاما على تولى السلطان كتبغا الحكم.. 14 معلومة تلخص حياته

(MENAFN
- Youm7) فى مثل هذا اليوم 1 ديسمبر ، تولى العادل زين الدين كتبغا المنصورى، الحكم في الفترة 1294-1296، ليصبح عاشر السلاطين للدولة المملوكية البحرية، ولهذا نستعرض أبرز المعلومات عن العادل زين الدين كتبغا.
ــ ولد فى
1245
وكان مغولى الأصل.
ــ كان كتبغا المنصورى جنديا فى جيش مغول فارس "إلخانات" الذى جاء لغزو المشرق العربى.
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خلال معركة حمص الأولى وقع أسيرا فى يد الجيش المملوكى فى ديسمبر عام 1260.
ــ عندما جاء إلى مصر اشتراه وأعتقه الأمير قلاوون بعدما جعله من مماليكه وأنعم عليه بعدها بالإمارة.
ــ اعتقه الأمير قلاوون ليصبح السلطان العاشر لدولة المماليك.
ــ تولى العرش المملوكى بعد رحيل السلطان قلاوون
واغتيال نجله السلطان خليل لينصب أخيه الأصغر الناصر محمد سلطانا على البلاد وكتبغا نائبا للسلطنة ليكون بذلك هو الحاكم الفعلى للبلاد.
ــ عانت مصر وبلاد الشام خلال عصر كتبغا المنصورى من نقص حاد فى مياه الشرب وتوفير مواد الطعام.
ــ انتشرت في عهده الأوبئة مما أودى بحياة عدد كبير من السكان.
ــ اعبره المصريين نحسا على البلاد.
ــ تم خلع كتبغا المنصورى من قبل عدد من أمراء المماليك بقيادة حسام الدين لاجين.
ــ هرب كتبغا بعد مقتل حارسه ولم يتمكن الأمراء من اللحاق به.
ــ تحصن كتبغا داخل قلعة فى دمشق وتمكن حسام الدين لاجين من حكم قبضته على سلطة البلاد.
ــ اعترف كتبغا بسلطات لاجين وأحقيته فى عرش البلاد.
ــ رحل كتبغا في عام 1302 حيث كان يتولى حماه من قبل السلطان الناصر محمد.
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