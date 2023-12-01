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729 عاما على تولى السلطان كتبغا الحكم.. 14 معلومة تلخص حياته

12/1/2023 4:27:44 AM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم 1 ديسمبر ، تولى العادل زين الدين كتبغا المنصورى، الحكم في الفترة 1294-1296، ليصبح عاشر السلاطين للدولة المملوكية البحرية، ولهذا نستعرض أبرز المعلومات عن العادل زين الدين كتبغا.

ــ ولد فى
1245
وكان مغولى الأصل.

ــ كان كتبغا المنصورى جنديا فى جيش مغول فارس "إلخانات" الذى جاء لغزو المشرق العربى.

ــ
خلال معركة حمص الأولى وقع أسيرا فى يد الجيش المملوكى فى ديسمبر عام 1260.

ــ عندما جاء إلى مصر اشتراه وأعتقه الأمير قلاوون بعدما جعله من مماليكه وأنعم عليه بعدها بالإمارة.

ــ اعتقه الأمير قلاوون ليصبح السلطان العاشر لدولة المماليك.

ــ تولى العرش المملوكى بعد رحيل السلطان قلاوون
واغتيال نجله السلطان خليل لينصب أخيه الأصغر الناصر محمد سلطانا على البلاد وكتبغا نائبا للسلطنة ليكون بذلك هو الحاكم الفعلى للبلاد.

ــ عانت مصر وبلاد الشام خلال عصر كتبغا المنصورى من نقص حاد فى مياه الشرب وتوفير مواد الطعام.

ــ انتشرت في عهده الأوبئة مما أودى بحياة عدد كبير من السكان.

ــ اعبره المصريين نحسا على البلاد.

ــ تم خلع كتبغا المنصورى من قبل عدد من أمراء المماليك بقيادة حسام الدين لاجين.

ــ هرب كتبغا بعد مقتل حارسه ولم يتمكن الأمراء من اللحاق به.

ــ تحصن كتبغا داخل قلعة فى دمشق وتمكن حسام الدين لاجين من حكم قبضته على سلطة البلاد.

ــ اعترف كتبغا بسلطات لاجين وأحقيته فى عرش البلاد.

ــ رحل كتبغا في عام 1302 حيث كان يتولى حماه من قبل السلطان الناصر محمد.







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