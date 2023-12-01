لوحة مقياس النيل للفنان الإيطالى لويجى ماير

(MENAFN
- Youm7) نتوقف اليوم مع لوحة بعنوان مقياس النيل للفنان الإيطالى لويجى ماير وهو فنان ولد في القرن الثامن عشر واهتم بجمع الرسومات من أصقاع مختلفة في الشرق وقد رسم العمل عام 1800 ميلادية وكات في الخامسة والأربعين من عمره.
ويعتبر لويجي ماير (1755–1803) الذى امتلك الجنسيتين الإيطالية والألمانية واحدًا من أوائل وأهم الرسامين الأوروبيين في أواخر القرن الثامن عشر للإمبراطورية العثمانية.
كان ماير صديقًا مقربًا للسير روبرت أينسلي، البارون الأول، سفير بريطانيا في تركيا بين عامي 1776 و1792، وكان الجزء الأكبر من لوحاته ورسوماته خلال هذه الفترة بتكليف من أينسلي.
سافر على نطاق واسع عبر الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1776 و1794، وأصبح معروفًا برسوماته ولوحاته للمناظر الطبيعية البانورامية للمواقع القديمة من البلقان إلى الجزر اليونانية وتركيا ومصر، وخاصة الآثار القديمة ونهر النيل.
تم تجميع العديد من الأعمال في مجموعة أينسلي، والتي تم تقديمها لاحقًا إلى المتحف البريطاني، مما يوفر نظرة ثاقبة للشرق الأوسط في تلك الفترة. وعملت زوجته، كلارا بارثولد ماير، كمساعدة له وأنتجت لوحاتها الخاصة.
من أبرز أعماله مناظر من تركيا في أوروبا وآسيا (من عام 1801)، بقلم السير روبرت أينسلي، كان عملاً متعدد المجلدات يعتمد على رسومات ماير وكانت هناك لوحات منقوشة بواسطة ويليام واتس وشارك توماس ميلتون في إنتاج لوحات مائية لوجهات النظر المصرية.
مقياس النيل
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