لوحة مقياس النيل للفنان الإيطالى لويجى ماير

MENAFN - Youm7) نتوقف اليوم مع لوحة بعنوان مقياس النيل للفنان الإيطالى لويجى ماير وهو فنان ولد في القرن الثامن عشر واهتم بجمع الرسومات من أصقاع مختلفة في الشرق وقد رسم العمل عام 1800 ميلادية وكات في الخامسة والأربعين من عمره.

ويعتبر لويجي ماير (1755–1803) الذى امتلك الجنسيتين الإيطالية والألمانية واحدًا من أوائل وأهم الرسامين الأوروبيين في أواخر القرن الثامن عشر للإمبراطورية العثمانية.

كان ماير صديقًا مقربًا للسير روبرت أينسلي، البارون الأول، سفير بريطانيا في تركيا بين عامي 1776 و1792، وكان الجزء الأكبر من لوحاته ورسوماته خلال هذه الفترة بتكليف من أينسلي.

سافر على نطاق واسع عبر الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1776 و1794، وأصبح معروفًا برسوماته ولوحاته للمناظر الطبيعية البانورامية للمواقع القديمة من البلقان إلى الجزر اليونانية وتركيا ومصر، وخاصة الآثار القديمة ونهر النيل.

تم تجميع العديد من الأعمال في مجموعة أينسلي، والتي تم تقديمها لاحقًا إلى المتحف البريطاني، مما يوفر نظرة ثاقبة للشرق الأوسط في تلك الفترة. وعملت زوجته، كلارا بارثولد ماير، كمساعدة له وأنتجت لوحاتها الخاصة.

من أبرز أعماله مناظر من تركيا في أوروبا وآسيا (من عام 1801)، بقلم السير روبرت أينسلي، كان عملاً متعدد المجلدات يعتمد على رسومات ماير وكانت هناك لوحات منقوشة بواسطة ويليام واتس وشارك توماس ميلتون في إنتاج لوحات مائية لوجهات النظر المصرية.

مقياس النيل







