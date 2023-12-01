شمس الدين الإنبانى شيخ الأزهر فى عهد الخديوى توفيق.. ما سبب استقالته؟

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 1 ديسمبر من عام 1882، تم تعيين شمس الدين الإنبانى شيخا للجامع الأزهر وهو فقيه شافعى عاش فى الفترة "1824 – 1896" وولد فى القاهرة وينسب إلى إنبابة المعروفة الآن باسم "إمبابة".







بدأ الشيخ الإمام شمس الدين الأنبابي حياته بحفظ القرآن الكريم، وبعض المتون، ثم بدأ دراسته بالأزهر الشريف سنة 1253هـ، وتتلمذ على يد كبار مشايخه مثل: الإمام الباجورى، والشيخ إبراهيم السقا، والشيخ مصطفى البولاقي، وغيرهم، ولما استوعب علوم الأزهر أسرع كبار أساتذته إلى إجازته بالتدريس، فقد أجازه الإمام القويسني، والإمام الباجوري، والعلامة السقا، والإمام مصطفى العروسي، فتولى التدريس بالأزهر سنة 1267هـ، ولفت إليه الأنظار لما كان يمتاز به من العلم الغزير، ومن حُسن الإلقاء، ومن جودة التعبير، فكثر طلابه، واتسعت حلقته اتساعًا كبيرًا، حسب موقع دار الإفتاء.





وكان والد الشيخ الإمام شمس الدين الأنبابي من كبار التجار، فورث الشيخ الإمام عنه حب التجارة، وهذا لم يمنعه من متابعة الدراسة والنبوغ فيها، ولهذا كانت له وكالة كبيرة لتجارة الأقمشة يشرف عليها مع اشتغاله بالدراسة والتدريس، وظلت هذه الوكالة بالغورية معروفة باسمه.





عين الإمام الشيخ شمس الدين الأنبابي رئيسًا للشافعية بعد وفاة أستاذه الشيخ السقا، ولما كان يمتاز به الشيخ الإمام شمس الدين من سمعة طيبة وعلم غزير تم انتخابه أمينًا لفتوى الشيخ العروسي، وفي أثناء ولاية الشيخ شمس الدين الأنبابي الثانية للمشيخة أنعم عليه الخديوي بالنيشان المجيدى، ثم بالنيشان العثماني من الدرجة الأولى.



وخلال الثورة العرابية تم تم تعيينه شيخًا للأزهر، ولم تطل مدة ولايته لمشيخة الأزهر في هذه الفترة؛ لأنه قدم استقالته إثر حوادث الثورة العرابية، وذلك لما لاحظ إقبال الخديوي توفيق على الإمام الشيخ المهدي العباسي.





لكن بعد سنوات قليلة صدر قرار بإعادة تعيينه شيخًا للأزهر، وظل قائمًا بالمشيخة تسع سنوات حتى استقال منها لما ضعفت صحته وأصيب بعد ذلك بشلل فعين الخديوي الشيخ حسونة النواوي وكيلا له ليحمل عنه أعباء الأعمال، ولما قنط الشيخ الإمام من الشفاء قدم استقالته، فقبلها الخديوي مراعاة لحالته الصحية،

وعكف

الشيخ الإمام شمس الدين الأنبابي على قراءة كتب السنة الستة، وكتاب الشفاء للقاضي عياض في السيرة النبوية، وبعد رحلة عطاء طويلة رحل عن عالمنا عام 1896 عن عمر ناهز 74 عاما.