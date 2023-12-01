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الاحتلال الإسرائيلى يقصف المكتبة العامة فى غزة ويدمر آلاف المخطوطات والوثائق

12/1/2023 4:27:44 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت المكتبة العامة الرئيسية، وهي جزء من مباني بلدية مدينة غزة الواقعة فى شارع الوحدة، وتحتوي آلاف الكتب والمخطوطات والوثائق القديمة التى اعتبرت مرجعاً مهماً للباحثين والطلبة والقراء.

وأوضحت وزارة الثقافة الفلسطينية، أن هذا العمل الإجرامى ضمن المساعي الممنهجة لدى الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته طمس معالم الهوية والثقافة والتراث الفلسطيني.

يشار إلى أن المواقع الدينية التاريخية والمتاحف والمواقع الأثرية قد دمرت، حيث إن غزة كانت مركزا ثقافيا لكل الحضارات التى غزت المنطقة، من مصر فى أوائل القرن الخامس عشر قبل الميلاد، إلى اليونانيين فى عهد الإسكندر الأكبر وحتى
إلى الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية.



قصف المكتبة بقطاع غزة

قصف المكتبة بغزة

ووردت تقارير عن وقوع كنائس ومساجد تعود إلى قرون عديدة ضحية لحملة القصف، بما في ذلك المسجد العمري في جباليا شمال غزة وكنيسة القديس برفيريوس، التي يُعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم، ومسجد ابن عثمان والسيد هاشم.

وفقًا لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، ليس من الممكن حاليًا الحصول على تقييم كامل للمواقع التراثية المتضررة أو المدمرة، نظرًا للظروف على الأرض، وقال جهاد ياسين، مدير المتاحف والحفريات في الوزارة، لموقع آرت نيوز، "لا يمكننا أن نطلب من الموظفين في غزة فحص المواقع خلال هذا الوقت".







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