تعرف على أبرز الميزات الجديدة فى تطبيق اللياقة البدنية من أبل

(MENAFN
- Youm7) طرحت أبل تحديث iOS 17 مزودًا
ببعض التغيرات بتطبيق Fitness،
ومن المميزات الجديدة في التطبيق تتبع Apple Watch بسهولة أكبر، وتحديثات للمشاركة، وحتى نصائح من مدربي Apple Fitness+ ، وفقاً لموقع 9to5mac.
يظل التصميم العام لتطبيق iPhone Fitness في نظام التشغيل iOS 17 كما هو في الغالب، لكن Apple قامت بتضمين عدد من التحديثات القيمة، من الأمثلة على ذلك ظهور الخطوات والمسافة على الشاشة الرئيسية أسفل حلقات النشاط مباشرة وتغيير قسم "التمرين" إلى "السجل" والذي يتضمن الآن جلسات اليقظة الذهنية بالإضافة إلى التدريبات التقليدية.
وهناك إضافة أخرى إلى التطبيق، وهي نصائح مدرب Apple Fitness+ التي تقدم مؤشرات أسبوعية من خلال مقطع فيديو قصير، تتميز حقيبة الكأس الجديدة بواجهة مستخدم واضحة لعرض جميع الجوائز التي تعمل عليها وتلك التي حصلت عليها بالفعل.
ما الجديد في تطبيق iPhone Fitness في iOS 17؟
- أثناء تشغيل iOS 17 على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق Fitness واضغط على علامة تبويب الملخص في الأسفل.
- في الأعلى، لديك حلقات الأنشطة الخاصة بك مع الخطوات اليومية + المسافة أدناه.
- بعد ذلك، يعرض قسم السجل الجديد التدريبات الأخيرة وجلسات اليقظة الذهنية.
- نصائح المدرب الجديدة موجودة أسفل ذلك مع الاتجاهات التالية وحالة الجوائز الجديدة في الأسفل.
- اضغط على علامة التبويب "المشاركة" في الجزء السفلي لرؤية التجربة الجديدة مع أبرز الأحداث التي تتابعها في الجزء العلوي وتفاصيل حلقات النشاط في الأسفل.
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