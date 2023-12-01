تعرف على أبرز الميزات الجديدة فى تطبيق اللياقة البدنية من أبل

MENAFN - Youm7) طرحت أبل تحديث iOS 17 مزودًاببعض التغيرات بتطبيق Fitness،ومن المميزات الجديدة في التطبيق تتبع Apple Watch بسهولة أكبر، وتحديثات للمشاركة، وحتى نصائح من مدربي Apple Fitness+ ، وفقاً لموقع 9to5mac.

يظل التصميم العام لتطبيق iPhone Fitness في نظام التشغيل iOS 17 كما هو في الغالب، لكن Apple قامت بتضمين عدد من التحديثات القيمة، من الأمثلة على ذلك ظهور الخطوات والمسافة على الشاشة الرئيسية أسفل حلقات النشاط مباشرة وتغيير قسم "التمرين" إلى "السجل" والذي يتضمن الآن جلسات اليقظة الذهنية بالإضافة إلى التدريبات التقليدية.

وهناك إضافة أخرى إلى التطبيق، وهي نصائح مدرب Apple Fitness+ التي تقدم مؤشرات أسبوعية من خلال مقطع فيديو قصير، تتميز حقيبة الكأس الجديدة بواجهة مستخدم واضحة لعرض جميع الجوائز التي تعمل عليها وتلك التي حصلت عليها بالفعل.

ما الجديد في تطبيق iPhone Fitness في iOS 17؟

- أثناء تشغيل iOS 17 على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق Fitness واضغط على علامة تبويب الملخص في الأسفل.

- في الأعلى، لديك حلقات الأنشطة الخاصة بك مع الخطوات اليومية + المسافة أدناه.

- بعد ذلك، يعرض قسم السجل الجديد التدريبات الأخيرة وجلسات اليقظة الذهنية.

- نصائح المدرب الجديدة موجودة أسفل ذلك مع الاتجاهات التالية وحالة الجوائز الجديدة في الأسفل.

- اضغط على علامة التبويب "المشاركة" في الجزء السفلي لرؤية التجربة الجديدة مع أبرز الأحداث التي تتابعها في الجزء العلوي وتفاصيل حلقات النشاط في الأسفل.