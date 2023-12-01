تعرف على أبرز الألعاب المجانية على Playstation Plus المطروحة فى ديسمبر

MENAFN - Youm7) كشفت PlayStation عن قائمة الألعاب المجانية لشهر ديسمبر على مدونتها، وأرسلت أيضًا تذكيرًا لأعضاء PS Plus لإضافة العناوين المجانية اعتبارًا من نوفمبر إلى مكتبات الألعاب الخاصة بهم، تشمل عروض PS Plus لهذا الشهر،Mafia II: Definitive Edition وDragon Ball: The Breakers وAliens Fireteam Eliteوأمام اللاعبين مهلة حتى 4 ديسمبر لإضافة هذه الألعاب إلى مكتبتهم، وفقاً لموقع gadgets360.

كما أنه بدءًا من يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، سيتمكن أعضاء PS Plus من الوصول إلى مغامرة القيادة Lego في العالم المفتوح Lego 2K Drive وClean 'em up Powerwash Simulator وعنوان الاستكشاف المستقل Sable.



ستكون العناوين الثلاثة متاحة لمشتركي PS Plus عبر الخطط الأساسية والإضافية والديلوكس/المميزة، يمكن إضافة الألعاب المجانية إلى مكتبات ألعاب PS4 وPS5 حتى يوم الاثنين 1 يناير، وسيتعين عليك بالطبع الاحتفاظ باشتراك PS Plus الخاص بك لمواصلة تشغيل الألعاب.

لعبة Lego 2K Drive

تم إصدار لعبة Lego 2K Drive في وقت سابق من هذا العام في شهر مايو، وهي لعبة سباق مبنية على Lego تدور أحداثها في عالم BrickLandia المفتوح، باعتبارها لعبة Lego ، كل شيء فيها مصنوع من Lego،

وكما هو شائع في ألعاب Lego، فإن جميع الهياكل داخل اللعبة قابلة للتدمير، تتميز الخريطة بأقسام مميزة قابلة للاستكشاف، يقدم كل منها الكثير من السباقات، وتتميز اللعبة بوضع قصة موسعة، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب المصغرة والتحديات، من الواضح أن جميع السيارات قابلة للتخصيص ويمكن بناء سيارات جديدة من 1000 قطعة Lego فريدة متوفرة في اللعبة.

تمامًا مثل لعبة The Crew من Ubisoft، تتحول مركبات السباق اعتمادًا على التضاريس - يمكن أن تتحول سيارتك بسرعة إلى قارب بينما يتحول المسار إلى جسم مائي، وتم تصميم Lego 2K Drive للعب مع الأصدقاء، ويقدم أوضاعًا متعددة اللاعبين تعاونية وتنافسية، وشاشة مقسمة للاعبين، ولعب عبر الإنترنت لستة لاعبين.

لعبة

Powerwash : بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5

تم إصدارها لأول مرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات تحكم Xbox في العام الماضي، وقد شقت شريحة التنظيف Powerwash Simulator الخاصة بالمطور FuturLab طريقها إلى Nintendo Switch وPlayStation في وقت مبكر من هذا العام.

لعبة Sable | PS5

تم تصميم لعبة Sable بواسطة فريق تطوير مستقل مكون من شخصين Shedworks، وهي لعبة استكشاف للعالم المفتوح بأسلوب فني مميز، تم إصدار Sable لأول مرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox في عام 2021، وظهرت لأول مرة على PS5 العام الماضي، لتقود اللاعبين في رحلة منظمة بشكل فضفاض عبر عالمها، هناك قصة مجردة، ولكن يتم تجربة اللعبة في الغالب من خلال بيئتها والشخصيات غير القابلة للعب.