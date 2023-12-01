تعرف على أبرز الألعاب المجانية على Playstation Plus المطروحة فى ديسمبر

(MENAFN
- Youm7) كشفت PlayStation عن قائمة الألعاب المجانية لشهر ديسمبر على مدونتها، وأرسلت أيضًا تذكيرًا لأعضاء PS Plus لإضافة العناوين المجانية اعتبارًا من نوفمبر إلى مكتبات الألعاب الخاصة بهم، تشمل عروض PS Plus لهذا الشهر،
Mafia II: Definitive Edition وDragon Ball: The Breakers وAliens Fireteam Elite
وأمام اللاعبين مهلة حتى 4 ديسمبر لإضافة هذه الألعاب إلى مكتبتهم، وفقاً لموقع gadgets360.
كما أنه بدءًا من يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، سيتمكن أعضاء PS Plus من الوصول إلى مغامرة القيادة Lego في العالم المفتوح Lego 2K Drive وClean 'em up Powerwash Simulator وعنوان الاستكشاف المستقل Sable.
ستكون العناوين الثلاثة متاحة لمشتركي PS Plus عبر الخطط الأساسية والإضافية والديلوكس/المميزة، يمكن إضافة الألعاب المجانية إلى مكتبات ألعاب PS4 وPS5 حتى يوم الاثنين 1 يناير، وسيتعين عليك بالطبع الاحتفاظ باشتراك PS Plus الخاص بك لمواصلة تشغيل الألعاب.
لعبة Lego 2K Drive
تم إصدار لعبة Lego 2K Drive في وقت سابق من هذا العام في شهر مايو، وهي لعبة سباق مبنية على Lego تدور أحداثها في عالم BrickLandia المفتوح، باعتبارها لعبة Lego ، كل شيء فيها مصنوع من Lego،
وكما هو شائع في ألعاب Lego، فإن جميع الهياكل داخل اللعبة قابلة للتدمير، تتميز الخريطة بأقسام مميزة قابلة للاستكشاف، يقدم كل منها الكثير من السباقات، وتتميز اللعبة بوضع قصة موسعة، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب المصغرة والتحديات، من الواضح أن جميع السيارات قابلة للتخصيص ويمكن بناء سيارات جديدة من 1000 قطعة Lego فريدة متوفرة في اللعبة.
تمامًا مثل لعبة The Crew من Ubisoft، تتحول مركبات السباق اعتمادًا على التضاريس - يمكن أن تتحول سيارتك بسرعة إلى قارب بينما يتحول المسار إلى جسم مائي، وتم تصميم Lego 2K Drive للعب مع الأصدقاء، ويقدم أوضاعًا متعددة اللاعبين تعاونية وتنافسية، وشاشة مقسمة للاعبين، ولعب عبر الإنترنت لستة لاعبين.
لعبة
Powerwash : بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5
تم إصدارها لأول مرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات تحكم Xbox في العام الماضي، وقد شقت شريحة التنظيف Powerwash Simulator الخاصة بالمطور FuturLab طريقها إلى Nintendo Switch وPlayStation في وقت مبكر من هذا العام.
لعبة Sable | PS5
تم تصميم لعبة Sable بواسطة فريق تطوير مستقل مكون من شخصين Shedworks، وهي لعبة استكشاف للعالم المفتوح بأسلوب فني مميز، تم إصدار Sable لأول مرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox في عام 2021، وظهرت لأول مرة على PS5 العام الماضي، لتقود اللاعبين في رحلة منظمة بشكل فضفاض عبر عالمها، هناك قصة مجردة، ولكن يتم تجربة اللعبة في الغالب من خلال بيئتها والشخصيات غير القابلة للعب.
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