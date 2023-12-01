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تعملها إزاي؟ كيفية إعادة ترتيب وحذف صفحات شاشة Iphone الرئيسية

12/1/2023 4:27:38 AM
(MENAFN- Youm7) في نظام التشغيل iOS، تتيح لك Apple تعطيل صفحات الشاشة الرئيسية الفردية على جهاز iPhone الخاص بك، من الممكن أيضًا إعادة ترتيب صفحات ‌‌الشاشة الرئيسية‌‌ الخاصة بك، وحذف الصفحات تمامًا بدلاً من مجرد تعطيلها، وفقاً لموقع macrumors.

كيفية إعادة ترتيب صفحات الشاشة الرئيسية

1- المس مع الاستمرار مساحة على "الشاشة الرئيسية" للدخول إلى وضع الهزاز.

2- اضغط على صف النقاط التي تمثل صفحات "الشاشة الرئيسية" الخاصة بك.

3- في شبكة ‌الشاشة الرئيسية‌ التي تظهر، المس الصفحة واسحبها لإعادة ترتيبها بالنسبة إلى صفحاتك الأخرى.

4- سيتحرك الآخرون لإفساح المجال استجابةً لإجراء السحب الخاص بك.

5- اضغط على "تم" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عندما تصبح راضيًا عن الترتيب الجديد، ثم اضغط على "تم" مرة أخرى للخروج من وضع الاهتزاز.

كيفية تعطيل أو حذف صفحات الشاشة الرئيسية

1- المس مع الاستمرار مساحة على "الشاشة الرئيسية" للدخول إلى وضع الهزاز.

2- اضغط على صف النقاط التي تمثل صفحات "الشاشة الرئيسية" الخاصة بك.

3- في شبكة ‌الشاشة الرئيسية‌ التي تظهر، اضغط على علامة الاختيار بجوار الصفحة لإلغاء تحديدها/تعطيلها، أو اضغط على أيقونة الناقص (-) في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة لحذفها، ثم اضغط على حذف في المطالبة للتأكيد.

4- اضغط على "تم" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عند الانتهاء.

إذا قمت بتعطيل صفحة ‌الشاشة الرئيسية‌، فيمكنك إعادة تمكينها من خلال الضغط على أيقونة علامة الاختيار الموجودة بجوارها مرة أخرى حتى تظهر علامة الاختيار مرة أخرى، عندما تقوم بحذف صفحة ‌الشاشة الرئيسية‌، لا يتم حذف التطبيقات التي كانت موجودة على الصفحة وتبقى في مكتبة التطبيقات، سيتعين عليك سحبها خارج مكتبة التطبيقات إذا كنت تريد إعادة إضافتها إلى "الشاشة الرئيسية".







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