خطوات.. كيفية مشاركة قائمة تشغيل Spotify Wrapped 2023

MENAFN - Youm7) تعد من بين العناصر الأكثر شيوعًا في نهاية هذا العام هي Spotify Wrapped، حيث تجمع خدمة الموسيقى تقريرًا عن كل ما استمعت إليه في ذلك العام بتنسيقات إحصائية مختلفة، حيث يمكنك معرفة فئات الموسيقى التي اتبعتها، والحصول على قائمة تشغيل لأفضل 100 أغنية لديك، ومعرفة مكانك مقارنة بالآخرين، ومعرفة ما هي شخصيتك المستمعة.

ووفقاً لصحيفة "مترو"، ينشر تطبيق Spotify عرض ومشاركة أفضل الفنانين والمقطوعات الموسيقية والأنواع الموسيقية التي كنت تستمع لها على مدار العام.

تعد تايلور سويفت وباد باني من بين الفنانين الذين حصلوا على الأغاني والألبومات الأكثر استماعًا هذا العام، مع وجود أمثال The Weeknd وDrake وPeso Pluma أيضًا في المزيج.

كيفية مشاركة قائمة تشغيل Spotify Wrapped 2023 الخاصة بك

عند مشاركة رابط إلى قائمة التشغيل Wrapped 2023 الخاصة بك مع الأصدقاء، ربما لاحظت أن الرابط يرسلهم فقط إلى الأغاني الخاصة بهم بدلاً من أغانيك، وذلك لأن قائمة التشغيل مخصصة، ولكن لا تزال هناك طريقة لمشاركة قائمة التشغيل بين أصدقائك، ولا يستغرق الأمر سوى بعض الخطوات.

يعرض موقع Spotify تفاصيل بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك القيام بها لإرسال قائمة التشغي إلى الأصدقاء والعائلة، يجب الإشارة إلى أن هذا لا يمكن القيام به إلا في التطبيق وليس عبر متصفح الويب.

بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية/Mac وiOS، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح قائمة تشغيل أفضل أغانيك 2023 على جهاز الكمبيوتر/جهاز Mac

2- اضغط على Ctrl/Cmd+A لتحديد جميع الأغاني المائة الموجودة فيه

3- اضغط بزر الماوس الأيمن > إضافة إلى قائمة التشغيل > وإضافة إلى قائمة تشغيل جديدة

4- يمكنك مشاركة قائمة التشغيل الجديدة هذه كما اعتدت من خلال تحديد خيار المشاركة، بمجرد إنشاء قائمة التشغيل على جهاز الكمبيوتر/ جهاز Mac، يمكن مشاركتها على جهاز iOS أيضًا.





بالنسبة لأجهزة Android، الأمر مختلف قليلاً:

1- افتح قائمة تشغيل "أفضل الأغاني" لعام 2023

2- اضغط على أيقونة النقاط الثلاث بجوار أيقونة القلب الأخضر وقم بتنزيل الأيقونات لفتح قائمة التشغيل

3- حدد "إضافة إلى قائمة تشغيل أخرى" > قائمة تشغيل جديدة

4- سيؤدي هذا إلى إضافة جميع الأغاني المائة إلى قائمة التشغيل الجديدة، والتي يمكنك الآن مشاركتها مرة أخرى كالمعتاد.