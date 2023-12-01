وفاة صينى بعد 8 ساعات بث مباشر للألعاب الإلكترونية.. وتعويض عائلته بـ700 دولار

MENAFN - Youm7) توفى طالب جامعى فى الصين بعد سلسلة من جلسات الألعاب المباشرة الماراثونية التى تم ضغطها فى أقل من شهر، فيما نفى صاحب عمل الطالب مسؤوليته عن وفاته وعرض فقط 5000 يوان بما يعادل 700 دولار أمريكى كتعويض "لأسباب إنسانية"، مما أثار الغضب على وسائل التواصل الاجتماعى.

وذكرت صحيفة The Paper أن الشاب لى هاو، من كلية بينغدينغشان المهنية والتقنية فى مقاطعة هينان بوسط الصين، توفى فجأة فى 10 نوفمبر بعد البث المباشر الأخير للألعاب طوال الليل.

وفقًا لوالده، انضم الطالب إلى الشركة فى منتصف أكتوبر للامتثال لمتطلبات التدريب لمدة 6 أشهر، وسعى بنشاط للحصول على فرص تدريب منذ الصيف، وقال والد الطالب: "بحلول منتصف أكتوبر، أخبرنا أنه حصل على وظيفة كمقدم بث مباشر للألعاب فى مدينة تشنغتشو، حيث حصل على راتب شهرى قدره 3000 يوان بما يعادل 420 دولارا أمريكيا".

أضرار الألعاب الإلكترونية

وبعد شهر من انضمام "لى" للشركة، تلقى والده الأخبار الصادمة التى تفيد بوفاة ابنه أثناء العمل، وقال والد الطالب المتوفي: "بدأ يواجه مشاكل فى الساعة الخامسة مساء يوم 10 نوفمبر.. كان لا يزال نائماً فى ذلك الوقت، لكن زميله فى الغرفة لاحظ أنه كان يتنفس بسرعة ولا يمكن إيقاظه.. اتصلوا بسرعة بسيارة إسعاف وأجروا له الإنعاش القلبى الرئوى بتوجيه من الطبيب، ولكن لسوء الحظ، لم يتمكنوا من إنقاذه".

تظهر السجلات أن "لى" أجرى 89 جلسة بث مباشر بين 15 أكتوبر و10 نوفمبر، وبعد 5 نوفمبر، بدأ جلسات البث المباشر التى استمرت طوال الليل، فى الليلة التى سبقت وفاته، قام بالبث المباشر من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا، وهى نوبة عمله الليلية الخامسة على التوالى.

ونفى صاحب العمل مسؤوليته الكاملة، مدعيًا أنه أبرم اتفاقية تعاون مع لى، بدلاً من توظيفه بشكل مباشر، وقال تشانغ، الممثل القانونى للشركة: "نحن نوفر مكانًا.. نأخذ العمولة فقط من هدايا المشاهدين المقدمة إلى القائم بالبث المباشر"، مدعيا أن الشركة لم تكن على علم بالبث المباشر الذى قام به لى فى وقت متأخر من الليل، وأشار ضمنا إلى أن الشاب لم يدير جدول أعماله بشكل صحيح.

ألعاب

قال تشانغ: "يواجه العديد من القائمين على البث المباشر صعوبة فى إدارة نطاق البث المباشر بشكل صحيح"، ومع ذلك، أشار والد لى إلى أن اتفاقية التوظيف تتطلب ما لا يقل عن 240 ساعة من البث المباشر شهريًا للتأهل للحصول على الراتب الأساسى، ومع ذلك، استمرت الشركة فى إنكار أى مسئولية وقالت إنه سيتم تقديم مبلغ 5000 يوان للعائلة كبادرة "للاهتمام الإنسانى".

وأثارت هذه المأساة غضبا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعى فى الصين، وقال أحد المراقبين على الانترنت، "شركات مثل هذه يجب أن تفلس عاجلا"، وأضاف آخر: "إن شركات "الاحتيال" هذه متحمسة للغاية لتقاسم الأرباح، ولكن بمجرد حدوث شيء سيئ، فإنها تنأى بنفسها على الفور".