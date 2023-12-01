الذهب يتماسك قبيل التضخم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقرت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬الخميس‭ ‬المبكرة،‭ ‬وتحركت‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬ضيق‭ ‬لتحوم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬تقريبا،‭ ‬مع‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬قراءة‭ ‬رئيسية‭ ‬للتضخم‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تخفيضات‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭.‬

أشار‭ ‬مسؤولو‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‮

‬الفيدرالي‮

‬‭(‬المركزي‭ ‬الأمريكي‭)‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬خفض‭ ‬أسعار

الفائدة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬وتوقعوا‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬واستمرار‭ ‬تراجع

التضخم‭.‬

ويؤدي‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬تكلفة‭ ‬الفرصة‭ ‬البديلة‭ ‬لحيازة‭ ‬السبائك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تدر‭ ‬عائدا‭.‬

ونزل

مؤشر‭ ‬الدولار

مقتربا‭ ‬من‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياته‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الذهب‭ ‬أقل‭ ‬تكلفة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حاملي‮

‬العملات

الأخرى‭.‬