الذهب يتماسك قبيل التضخم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقرت أسعار الذهب في تعاملات الخميس المبكرة، وتحركت في نطاق ضيق لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع.
أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي
الفيدرالي
(المركزي الأمريكي)هذا الأسبوع إلى إمكانية خفض أسعار
الفائدة في الأشهر المقبلة وتوقعوا تباطؤ النمو واستمرار تراجع
التضخم.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
ونزل
مؤشر الدولار
مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة إلى حاملي
العملات
الأخرى.
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