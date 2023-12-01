6 مليارات دولار استثمارات في عُمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بلغ‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬استكشاف‭ ‬وإنتاج‭ ‬وتطوير‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2023‭ ‬نحو‭ ‬5.84‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬موزعة‭ ‬بنسبة‭ ‬62‭ ‬بالمئة‭ ‬كنفقات‭ ‬رأسمالية،‭ ‬مثل‭ ‬المسوحات‭ ‬الجيولوجية‭ ‬والحفر‭ ‬والمرافق‭ ‬وغيرها،‭ ‬ونسبة‭ ‬38‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬المصاريف‭ ‬التشغيلية‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬صالح‭ ‬العنبوري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬استكشاف‭ ‬وإنتاج

النفط‭ ‬‮

‬والغاز‭ ‬بوزارة

الطاقة‭ ‬العمانية‭ : ‬‮«‬إن

الشركات

النفطية‭ ‬العاملة‭ ‬في‮

‬سلطنة‭ ‬عُمان

قامت‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بحفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الآبار‭ ‬الاستكشافية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬امتياز‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬استهدفت‭ ‬مكامن‭ ‬مختلفة‭ ‬وعلى‭ ‬أعماق‭ ‬متفاوتة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬لبعض‭ ‬الآبار‭ ‬‮«‬مبشرة‮»‬‭ ‬وسيتم‭ ‬تأكيدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاختبار‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يمتد‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحتاج‭ ‬بعض

الآبار

إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والاختبار‭.‬