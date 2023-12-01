6 مليارات دولار استثمارات في عُمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بسلطنة عمان خلال النصف الأول من 2023 نحو 5.84 مليارات دولار، موزعة بنسبة 62 بالمئة كنفقات رأسمالية، مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 بالمئة في المصاريف التشغيلية.
وقال د. صالح العنبوري مدير عام استكشاف وإنتاج
النفط
والغاز بوزارة
الطاقة العمانية : «إن
الشركات
النفطية العاملة في
سلطنة عُمان
قامت خلال العام الحالي بحفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز استهدفت مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة»، موضحا أن النتائج الأولية لبعض الآبار «مبشرة» وسيتم تأكيدها من خلال الاختبار طويل الأجل الذي قد يمتد عدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض
الآبار
إلى المزيد من الدراسة والاختبار.
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