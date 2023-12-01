نمو فاق التوقعات للاقتصاد التركي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9 بالمئة في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأظهرت بيانات من
معهد الإحصاء التركي
أن
الناتج المحلي الإجمالي
نما 0.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو
الاقتصاد التركي
5.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ بسبب رفع أسعار الفائدة إلى 4 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو.
وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9 بالمئة من 3.8 بالمئة.
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