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نمو فاق التوقعات للاقتصاد التركي

12/1/2023 4:27:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التركي‭ ‬نما‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬9‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات‭ ‬مدفوعا‭ ‬بإنفاق‭ ‬الأسر،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬النشاط‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬بعدما‭ ‬أدى‭ ‬التشديد‭ ‬النقدي‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬الطلب‭.‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬من
معهد‭ ‬الإحصاء‭ ‬التركي‮
‬أن
الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‮
‬نما‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالربع‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬العوامل‭ ‬الموسمية‭ ‬وحسب‭ ‬التقويم‭.‬


‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينمو
الاقتصاد‭ ‬التركي‮
‬5‭.‬6‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬بسبب‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬8‭.‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭.‬

وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تعديل‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬9‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬3‭.‬8‭ ‬بالمئة‭.‬

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