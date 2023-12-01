وزير المالية يستقبل الموظفة فاطمة زايد بمناسبة قبولها في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الكوادر الوطنية هم الثروة الحقيقة للوطن وبهم ستواصل مملكة البحرين تحقيق الأهداف والطموحات وتحقيق الإنجازات ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيراً معاليه إلى ما توليه المملكة من حرص مستمر لدعم الطاقات والكفاءات الوطنية بما يسهم في رفد عجلة التنمية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.
جاء ذلك لدى استقبال وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني، والوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، اليوم الموظفة فاطمة علي زايد، وذلك بمناسبة قبولها ضمن الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أعرب معاليه عن خالص تهانيه لها لاختيارها ضمن البرنامج بعد مراحل متعددة من التقييم، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح وتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.
كما نوه بالدور البارز لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في إعداد قادة المستقبل باعتباره فرصة قيمة لتعزيز قدرات ومهارات موظفي الجهات الحكومية وفق رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما يسهم في استمرار تطوير منظومة العمل الحكومي.
من جهتها، أعربت الموظفة فاطمة علي زايد عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على دعمه المتواصل لكل منتسبي الوزارة، والذي يشكل لهم دافعاً لبذل المزيد من العطاء تحقيقاً للتطلعات والأهداف المرجوة.
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