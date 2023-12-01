وزير المالية يستقبل الموظفة فاطمة زايد بمناسبة قبولها في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬هم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقة‭ ‬للوطن‭ ‬وبهم‭ ‬ستواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والطموحات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬مشيراً‭ ‬معاليه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬مستمر‭ ‬لدعم‭ ‬الطاقات‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتنافسية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬اليوم‭ ‬الموظفة‭ ‬فاطمة‭ ‬علي‭ ‬زايد،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬قبولها‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬لها‭ ‬لاختيارها‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬بعد‭ ‬مراحل‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬التقييم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لبرنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬باعتباره‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬موظفي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬الموظفة‭ ‬فاطمة‭ ‬علي‭ ‬زايد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬لكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬لهم‭ ‬دافعاً‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬