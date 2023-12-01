HSBC يعين نبـيل البـلـوشـي رئـيـسا لقسم الأسواق وخدمات الأوراق المالـيـة فــي الشـرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قام‭ ‬بنك‭ ‬ HSBC ‭ ‬بتعيين‭ ‬نبيل‭ ‬البلوشي‭ ‬كرئيس‭ ‬لقسم‭ ‬الأسواق‭ ‬وخدمات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وتركيا‭.‬

وباعتباره‭ ‬عضواً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬القيادة‭ ‬الإقليمي‭ ‬لبنك‭ ‬ HSBC ،‭ ‬فسيساعد‭ ‬نبيل‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬نمو‭ ‬ HSBC ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وتركيا،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬التنافسية‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والحلول‭ ‬المعقدة‭ ‬لدعم‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتوسع‭ ‬دولياً‭.‬

ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬قاد‭ ‬نبيل‭ ‬مسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬الناجحة‭ ‬لمنصة‭ ‬مبيعات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لبنك‭ ‬ HSBC ‭ ‬وتعزيز‭ ‬الترابط‭ ‬والتواصل‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وتركيا‭ ‬عبر‭ ‬ممرات‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار‭ ‬الرئيسية‭.‬

وقال‭ ‬ستيفن‭ ‬موس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الإقليمي‭ ‬لبنك‭ ‬ HSBC ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وتركيا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬نبيل‭ ‬ومعرفته‭ ‬العميقة‭ ‬بالسوق‭ ‬وعلاقاته‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بتوطيدها‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬لدى‭ ‬ HSBC ،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الصفات‭ ‬التي‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬لأعمالنا‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وخدمات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الميزة‭ ‬التنافسية‭ ‬لشبكتنا‭ ‬الدولية‭ ‬لعملائنا‭ ‬لربطهم‭ ‬بالفرص‭ ‬عبر‭ ‬ممرات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬ممر‭ ‬الأعمال‭ ‬سريع‭ ‬النمو‭ ‬بين‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وآسيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنطوان‭ ‬موريل،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأسواق‭ ‬وخدمات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬لأوروبا‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وتركيا‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬قيادته‭ ‬الناجحة‭ ‬لأعمال‭ ‬الأسواق‭ ‬وخدمات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الأدوار‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬شغلها،‭ ‬قام‭ ‬نبيل‭ ‬بتطوير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬أسواق‭ ‬البورصة‭ ‬وأسواق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ومع‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‮»‬‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬توليه‭ ‬لمنصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬قال‭ ‬نبيل‭: ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬ HSBC ‭ ‬العريق‭ ‬والطويل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وانتشاره‭ ‬الواسع‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬فإنني‭ ‬أتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬الشركات‭ ‬والعملاء‭ ‬بشبكة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والإمكانات،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالحلول‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمويل‭ ‬وتدفقات‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وفتح‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للعملاء‭ ‬عبر‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والأمريكتين‮»‬‭.‬