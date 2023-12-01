بنك الخليج الدولي يُصدر إطار التمويل المستدام وتمويل التحول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬إطار‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام‭ ‬وتمويل‭ ‬التحول‭ (‬الإطار‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ - ‬من‭ ‬خلاله‭ - ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬لتصنيف‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬المستدامة‭ ‬وإدارتها‭. ‬واستناداً‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬يغطي‭ ‬الإطار‭ ‬بوضوح‭ ‬وشمول‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتحولية،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تستوفيها‭ ‬المعاملات‭ ‬لتكون‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭. ‬وضمن‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية،‭ ‬يحدد‭ ‬الإطار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ (‬الزرقاء‭)‬،‭ ‬ويقصد‭ ‬بها‭ ‬النشاطات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الموارد‭ ‬المستدامة‭ ‬للمحيطات‭ ‬والبحار‭ ‬والموارد‭ ‬البحرية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬مستقلة،‭ ‬يؤكد‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬التزامه‭ ‬بالشفافية‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والنُّهج‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قالت‭ ‬فينيشيا‭ ‬بيل،‭ ‬رئيس‭ ‬الاستدامة‭ ‬للمجموعة‭: ‬‮«‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬يأتي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرون‭ ‬للأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب‭ ‬28‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬دبي؛‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬لنا‭ ‬إطار‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام‭ ‬وتمويل‭ ‬التحول‭ ‬أساساً‭ ‬قوياً‭ ‬لتوفير‭ ‬التمويل‭ ‬للمناخ‭ ‬وتمويل‭ ‬الانتقال،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التمويل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭. ‬مضيفةً‭: ‬ “ يسعدنا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬ندرج‭ ‬معايير‭ ‬تمويل‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬وهو‭ ‬مجال‭ ‬يحتاج‭ ‬بشدة‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الطموحات‭ ‬العالمية‭ ‬نحو‭ ‬صافي‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفري،‭ ‬ولكنه‭ ‬ينطوي‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬ظاهرة‭ ‬الغسل‭ ‬الأخضر‭. ‬ولكن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارساتنا‭ ‬الواضحة‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬نعتبره‭ ‬نشاطات‭ ‬تحولية‭ ‬مؤهلة‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭ ‬بمسارات‭ ‬وإفصاحات‭ ‬موثوقة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تدفقات‭ ‬التمويل‭ ‬نحو‭ ‬النشاطات‭ ‬التحولية‮»‬‭. ‬



