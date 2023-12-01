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الأردن يستكشف بدائل للغاز

12/1/2023 4:27:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يعمل‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬بدائل‭ ‬لإمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انقطعت‭ ‬التدفقات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأردني،‭ ‬بشر‭ ‬الخصاونة،‭ ‬لقناة‭ ‬المملكة‭ ‬الرسمية‭.‬

وقال‭ ‬الخصاونة،‭ ‬إن‭ ‬الأردن‭ ‬يواصل‭ ‬مع‭ ‬دولتين‭ ‬في‮
‬الخليج
في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وأبدتا‭ ‬استعدادهما‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬انقطاع‭ ‬للإمدادات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

ويحصل‭ ‬الأردن‭ ‬على
الغاز‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وفقا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الغاز‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬نوبل‭ ‬الأمريكية‭ ‬وشركة‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬الخصاونة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الإلغاء‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأردن‭ ‬يحترم‭ ‬التزاماته‭ ‬التعاقدية‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأردني‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬أردنية‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬الغاز‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬ليفياثان‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نر‭ ‬أي‭ ‬بوادر‭ ‬أو‭ ‬مؤشرات‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيحدث‮»‬‭. ‬

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