الأردن يستكشف بدائل للغاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يعمل الأردن على استكشاف بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي في حال انقطعت التدفقات القادمة من إسرائيل، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، لقناة المملكة الرسمية.
وقال الخصاونة، إن الأردن يواصل مع دولتين في
الخليج
في هذا الصدد، وأبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا حدث انقطاع للإمدادات الإسرائيلية.
ويحصل الأردن على
الغاز الإسرائيلي، وفقا لاتفاقية الغاز الموقعة بين شركة نوبل الأمريكية وشركة الكهرباء الوطنية، وهي الاتفاقية التي قال الخصاونة إنها «ليست على طاولة الإلغاء»، مشيرا إلى أن الأردن يحترم التزاماته التعاقدية. إلا أن رئيس الوزراء الأردني أشار إلى أن هناك مخاوف أردنية من انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط، لكنه قال: «لم نر أي بوادر أو مؤشرات تقول إن هذا الأمر سيحدث».
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