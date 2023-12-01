ممتلكات تطلق منصة طوعية لتعويض انبعاثات الكربون (صفاء)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 11:55



أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم عن إطلاق منصة "صفاء" الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون، لمساعدة الأفراد والشركات على فهم وإدارة بصمتهم الكربونية بصورة أفضل وذلك عبر المساهمة في مبادرات مناخية رائدة. وذلك في إطار مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لممتلكات: "تماشيًا مع التزامنا بمبادئ الاستدامة في مختلف المجالات، فإننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التحول الحقيقي يحصل عندما نعمل جميعًا لتحقيق الأثر، سيتكمن كل من الأفراد والشركات من خلال منصة "صفاء" من تقليل بصمتهم الكربونية والمشاركة بفعالية في خلق مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، مما يدعم أهداف مملكة البحرين المتمثلة في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060".



وتهدف "صفاء"، من خلال توعية المجتمعات وتمكين العمل المناخي على المستوى الفردي والمؤسسي، إلى استكمال مبادرات إزالة الكربون الهامة عبر توفير منصة تعويض سهلة الاستخدام للانبعاثات الكربونية الفورية التي يصعب تجنبها من أنشطة مثل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية. كما تهدف إلى جعل هذه الخدمة في متناول المستخدمين عبر دمجها مباشرة في تطبيقاتهم اليومية المفضلة وهي ليست بديلاً عن جهود إزالة الكربون.



وتعكس منصة "صفاء" جهود مملكة البحرين في توظيف التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية بصورة سلسة وأقل كلفة وأكثر فعالية وصولاً للحياد الكربوني بحلول عام 2060، كما أنها سهلة الاستخدام من قبل الأفراد والشركات، بحيث توفر معاملات أرصدة الكربون عالية الجودة والمعتمدة عالميًا، مما يمكنهم من حساب انبعاثاتهم الكربونية وتعويضها، ومن ثم تخصيص هذه التعويضات للمشاريع البيئية العالمية التي تهدف إلى خفض أو القضاء على انبعاثات غازات الدفيئة، مع التوسع لتشمل المشاريع المحلية والاقليمية في المستقبل القريب.



كما أن "صفاء" قامت بالتعاون مع شركة "CHOOOSE"، وهي شركة تكنولوجيا مناخية مقرها النرويج، تعمل تقدم حلول البرمجيات في تقدير انبعاثات الكربون لدعم المشاريع المناخية المعتمدة.