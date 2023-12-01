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شقيقة زعيم كوريا الشمالية مجلس الأمن أصبح أرضا بلا قانون

12/1/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفضت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إدانة المجتمع الدولي لإطلاق بيونغ يانغ مؤخرا قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس، معتبرة أن بلدها لن يتخلى أبدا عن برنامجه الفضائي.
تصريحات كيم يو جونغ جاءت عقب جلسة لمجلس الأمن مؤخرا ناقش فيها إطلاق كوريا الشمالية في 21 نوفمبر الفائت قمرا اصطناعيا عسكريا تجسسيا.
وخلال الجلسة قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة ان قرارات الهيئة الدولية «تحظر صراحة» على بيونغ يانغ إجراء عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وتعليقا على لذك قالت كيم يو جونغ «آسف لحقيقة أن مجلس الأمن الدولي يتحول إلى أرض ينعدم فيها القانون وحيث تنتهك سيادة الدول المستقلة بشكل تعسفي»، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
واعتبرت أن الانتقادات لمشروع الأقمار الاصطناعية حجج «كاذبة» تنكر «الحقوق السيادية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية»، التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.
وأكدت كيم يو جونغ في بيان أن كوريا الشمالية «لن تجلس أبدا وجها لوجه مع الولايات المتحدة» لطرح «سيادتها» على «جدول أعمال مفاوضات»، مؤكدة التزام بيونغ يانغ بتطوير الأقمار الاصطناعية.
وأضافت أن كوريا الشمالية «ستواصل ممارسة حقوقها السيادية دون قيود في المستقبل».
جاء ذلك فيما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.

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