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حماس تتبنى مقتل إسرائيليين في القدس وتدعو إلى التصعيد

12/1/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون بينهم ثلاثة إصابتهم خطرة صباح امس في هجوم بأسلحة نارية عند محطة لتوقف الباصات غرب مدينة القدس، تبنته حركة حماس. ويأتي هذا الهجوم الذي نفذه بحسب الشرطة «اثنان من سكان القدس الشرقية» التي تحتلها إسرائيل، فيما مددت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة باللحظة الأخيرة صباح امس ليوم سابع.
وقال قائد شرطة القدس دورون ترجمان لصحافيين في مكان الهجوم إن منفذي الهجوم «أتيا في سيارة، وكان يحمل أحدهما رشاشا من طراز أم-16 والآخر مسدسا» فتحا النار.
وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي، أن أحد القتلى الثلاثة «امرأة شابة تبلغ الرابعة والعشرين».
وقالت الشرطة في بيان إن المهاجمين «قتلا على الفور على أيدي جنديين كانا خارج دوام الخدمة ومدني أطلق النار عليهما». وأشار البيان إلى «العثور على ذخيرة وأسلحة» في السيارة التي كانا يستقلانها.
وبحسب الشرطة، فإن المنفذين شقيقان في الثلاثينيات من العمر، وهما أسيران محرران من السجون الإسرائيلية. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت رجلين يخرجان من سيارة بيضاء ويفتحان النار قبل أن يرديا.
من جانبها، أعلنت حركة حماس تبنيها للهجوم داعية إلى «التصعيد». وقالت الحركة في بيان «نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر، منفذي العملية الفدائية في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين».
وأضافت «على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق فأبطالنا مستنفرون للثأر».
وقالت حماس «العملية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية في قطاع غزة وقتل للأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال».

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