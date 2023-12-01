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ابوظبي تقود المساهمات بصندوق الكوارث المناخية بتعهد قدره 100 مليون دولار

12/1/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في يومه الأول في دبي قرار تنفيذ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، في خطوة إيجابية باتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن الإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق الجديد لمواجهة الكوارث المناخية لتقود مساهمة مشتركة أولية مع دول أخرى تزيد قليلا على 300 مليون دولار.
وكتب الوزير الإماراتي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) بعد موافقة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» رسميا على الترتيبات المتعلقة بالصندوق «نهنئ كال الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ. ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار». وأضاف «ندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر».
ومن بين الدول الأخرى التي وعدت بالمساهمة في الصندوق ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار وبريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني (75.89 مليون دولار) والولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار واليابان 10 ملايين دولار.
وهذا القرار التاريخي الذي حياه مندوبو نحو مائتي دولة مشاركة بالتصفيق وقوفا هو ثمرة مؤتمر «COP28» الذي عقد العام الماضي في مصر، حيث أقر إنشاء الصندوق مبدئيا لكن لم يتم تحديد خطوطه العريضة.
من جهته، قال رئيس «COP28» الإماراتي سلطان الجابر: «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا».
وبعد عام من التجاذب توصلت دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من نوفمبر في أبوظبي خلال اجتماع وزاري تمهيدي لـ «COP28»، إلى تسوية بشأن قواعد تشغيل الصندوق الذي يتوقع أن يتم إطلاقه بشكل فعلي عام 2024.
ورحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدما التي تضم 46 من الدول الأشد فقرا بالقرار، معتبرة أنه يحمل «معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية»، لكنها أضافت أن «صندوقا فارغا لا يمكن أن يساعد مواطنينا».
وأوضحت فريدريك رودر، من منظمة «غلوبال سيتيزن» Global Citizen غير الحكومية، أنه «يجب على الدول الغنية الآن أن تعلن عن مساهمات كبيرة»، داعية إلى فرض ضرائب دولية جديدة.
وأوضح ديبلوماسي أوروبي، بدون الكشف عن اسمه، أن المساهمات الأولى ستتيح «تمويل مشاريع تجريبية» واختبار أداء الصندوق «قبل جولة تمويل أكبر خلال سنة أو سنة ونصف»، بعد أن يثبت مصداقيته في عيون الجهات المانحة. وبحسب النص المعتمد، سيستضيف البنك الدولي الصندوق مؤقتا لمدة أربع سنوات. في البداية كانت الدول النامية تعارض ذلك بشدة، وانتقدت البنك لكونه في أيدي الدول الغربية، معتبرة أن ذلك لا يناسب احتياجاتها.
من جانبها، رفضت الدول المتقدمة، في مقدمتها الولايات المتحدة، جعل المساهمات إلزامية، ودعت إلى توسيع قاعدة المانحين لتشمل الدول الناشئة الغنية.

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