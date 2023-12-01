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مدينة إكسبو دبي حاضنة COP28 بيئة مستدامة بمواصفات عالمية

12/1/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شكل اختيار مدينة إكسبو دبي لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الحالي، محطة نوعية تتقاطع من خلالها نجاحات «إكسبو 2020 دبي»، والتزامه بمواضيع الاستدامة، مع طموحات مؤتمر «COP28» الذي يحمل آمالا كبيرة للوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المناخية التي تقلق العالم.
وتعد مدينة إكسبو دبي مركزا عالميا للابتكار والإبداع، ونموذجا لمدينة المستقبل التي تحافظ على إرث دولة الإمارات، كما كان «إكسبو 2020 دبي»، من أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي.
وتستعرض حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخرا قبيل انطلاق مؤتمر «COP28»، مبادرات دولة الإمارات في إنشاء المباني المستدامة التي تستخدم طرقا حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ويبرز محور «المباني الصديقة للبيئة» ضمن الحملة قصص النجاح الوطنية في تشييد مبان خضراء تراعي في تصميمها وتشغيلها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويحظى ساكنوها بحياة صحية مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية.
تتيح مدينة إكسبو دبي نمط حياة أكثر استدامة في الإمارات مع أحياء مترابطة بممرات مشاة إضافة إلى بنية حضرية صديقة للبيئة تحتوي على 45000 متر مربع من الحدائق والمتنزهات، كما تحتفظ المدينة بمبادرات «إكسبو 2020 دبي» التنموية الرائدة مثل أكبر تطبيق في العالم لتقنية مايند سفير من سيمنز، ما يضمن استمرارها في وضع معايير جديدة للاستدامة والابتكار.

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