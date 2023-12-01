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رحيل هنري كيسنجر مهندس السياسة الخارجية الأميركية

12/1/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حيت دول العالم الكبرى الإرث الديبلوماسي الذي لايزال حاضرا لهنري كيسنجر مهندس الديبلوماسية الأميركية المثير للجدل في حقبة الحرب الباردة، والذي توفي امس الأول عن مائة عام.
وأطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكل من موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي وقد حاز في عام 1973، تقديرا لجهوده السلمية خلال حرب فييتنام، جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الفيتنامي لي دوك ثو. لكن صورته لطختها محطات مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة، مثل دوره بدعم انقلاب عام 1973 في تشيلي وغزو تيمور الشرقية في 1975، فضلا عن حرب فيتنام. وفور الإعلان عن وفاته قال الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش إن الولايات المتحدة فقدت أحد «أصواتها الأكثر تميزا وموثوقية في الشؤون الخارجية». وقد أشادت بكين بكيسنجر «صديق الشعب الصيني» وأثنت على ديبلوماسي لعب دورا محوريا في إرساء العلاقات بين بكين وواشنطن. وأرسل الرئيس شي جينبينغ رسالة تعزية لنظيره الأميركي جو بايدن في وفاة كيسنجر معربا عن عميق تعازيه وخالص تعاطفه مع أسرة الراحل.
وفي الرسالة، قال شي إن كيسنجر كان استراتيجيا يحظى بشهرة عالمية، وكان صديقا قديما وجيدا للشعب الصيني.
وحيا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا «الإسهامات المهمة في السلام والاستقرار» للدبلوماسي الاميركي المخضرم في آسيا.
بدوره، كتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على منصة «إكس» أن كيسنجر «كان رجل دولة عظيما وديبلوماسيا يحظى باحترام شديد، سيفتقد على المسرح العالمي».
وفي فرنسا وجه الرئيس إيمانويل ماكرون «تعازيه للشعب الأميركي» بوفاة «عملاق التاريخ»، وكتب على منصة إكس إن «قرنا من أفكار ودبلوماسية كيسنجر كان له تأثير طويل الأمد على عصره وعلى عالمنا». ونوه المستشار أولاف شولتس بـ«التزام كيسنجر بالصداقة على جانبي الأطلسي»، وكتب على منصة إكس «ظل قريبا من وطنه ألمانيا. لقد خسر العالم ديبلوماسيا عظيما».
وفي السياق، أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إسهامات كيسنجر «رجل الدولة الحكيم وصاحب الرؤية»، في العلاقات الأميركية السوفييتية.
وقال بوتين في بيان نشره الكرملين إن «اسم هنري كيسنجر يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسته الخارجية البراغماتية، التي مهدت في وقتها لانفراجة في التوترات الدولية، ومكنت من التوصل إلى أهم الاتفاقيات السوفييتية الأميركية التي ساهمت في تعزيز الأمن العالمي».

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