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إسرائيل توبخ السفير الإسباني وتستدعي سفيرها في مدريد احتجاجا على تصريحات سانشيز

12/1/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ازداد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل أمس على خلفية التصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حول غزة وفلسطين.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين استدعاء سفيرة بلاده لدى مدريد بسبب «التصريحات» المشينة التي أدلى بها سانشيز والتي شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونشر كوهين عبر حسابه على منصة «إكس» إنه و«بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني الذي كرر مرة أخرى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا مجددا إلى القدس للتشاور».
وقبل ذلك، استدعت إسرائيل السفير الإسباني احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفير الإسباني لتوبيخه «بعد التصريحات المخزية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني».
وكان سانشيز قال إنه نظرا لعدد القتلى المدنيين في غزة، فإنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي الإنساني، وكرر أن العمل العسكري المتكرر في القطاع أمر غير مقبول.
واعتبر انه «من مصلحة» الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة قال إنها ضرورية لوضع حد للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ومن أجل استقرار المنطقة.

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