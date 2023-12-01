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الأذان يرفع على أنقاض مساجد دمرها القصف الإسرائيلي

12/1/2023 4:25:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقف مؤذن شاب على لوح شديد الانحدار من الخرسانة المتشققة والقضبان المعدنية المعوجة أمام قبة مائلة بزاوية 45 درجة لرفع الآذان من فوق أنقاض مسجد تعرض للقصف في غزة. ولاتزال المئذنة قائمة لكنها بدت غير مستقرة بعد سقوط جزء علوي منها واستقرار قاعدتها على أنقاض مسجد التوبة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
والمسجد هو واحد من عدة جوامع تعرضت للضربات الإسرائيلية في غزة، بزعم أن حركة «حماس» تخفي ممرات الأنفاق وصواريخ ومواقع لإطلاق الصواريخ وغير ذلك من البنى التحتية في المساجد.
وتنفي حماس ذلك وتتهم إسرائيل باستهداف أماكن العبادة من مساجد وكنائس وتوجيه اتهامات باطلة تهدف إلى تبرير مقتل مدنيين.
وأظهرت لقطات لثلاثة مساجد في خان يونس التقطتها «رويترز» حجم الدمار الذي لحق بالمباني الدينية. واختفت تماما القبة التي كانت تعلو مسجد التوبة متعدد الطوابق، والجزء الوحيد المتبقي منها هو قاعدتها الدائرية وسطح منهار مائل حيث كان يقف المؤذن.
وفي مسجد الأنصاري بمنطقة أخرى من المدينة، أمكن رؤية كومة من سجاجيد الصلاة التي يغمرها التراب داخل غرفة مليئة بخرسانة تم سحقها حتى باتت تشبه الحصى، وشوهد البلاط المكتوب عليه باللغة العربية والقضبان المعدنية الملتوية من فجوة بين السقف المنهار والجدران المائلة.
ويقع المسجدان في منطقتين مكتظتين بالسكان وبجوارهما مبان تشبه تلك السكنية.
وفي مسجد ثالث، وهو مسجد الأمين محمد، لايزال جزء من القبة الصفراء موجودا لكن مع وجود تشقق كبير في الأعلى وميل بزاوية شديدة الانحدار في الهيكل بعد انهيار أحد جوانب المبنى الموجود أسفلها.
وكان بجوار المسجد مساحة مفتوحة من الأرض الرملية حيث أقيم مخيم للنازحين ومن وراءه مبان سكنية والبحر المتوسط. ونزح ثلثا سكان غزة ولجأ معظمهم إلى خان يونس ومناطق أخرى في جنوب القطاع بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء شمال غزة بالكامل. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع في غزة بأنها كارثة إنسانية.

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