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أمين عام مجلس التعاون دول الخليج اتخذت مواقف إيجابية وفعالة تجاه الحرب في غزة

12/1/2023 4:25:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس كانت أول من بادر إلى عقد اجتماعات وزارية لإدانة الحرب الاسرائيلية على غزة، كما أنها أول من خصص وقدم مساعدات انسانية وإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وشدد البديوي، في مقابلة مع برنامج Hardtalk الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، على أن دول مجلس التعاون مستعدة للقيام بكل من من شأنه المساعدة في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكد ان «حل الدولتين» هو السبيل لإرساء سلام دائم في المنطقة.
وقال أمين عام مجلس التعاون: نحن سعداء بنجاح جهود الوساطة التي قادها اشقاؤنا في قطر ومصر والتي أسفرت عن هدنة مؤقتة تم خلالها تبادل المحتجزين والأسرى المدنيين بين إسرائيل وحركة «حماس»، كما ساعدت هذه الجهود على إيصال المساعدات الانسانية والإغاثية إلى سكان القطاع، وإن ظلت هذه المساعدات غير كافية حتى الآن في تلبية الاحتياجات.
واضاف: قدمنا مساعدات قدرها 100 مليون دولار إلى الشعب الفلسطيني لكننا لا نزال نواجه عقبات في إيصالها، لاسيما فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية العينية، ونبذل قصارى جهدنا بدعوة ومناشدة المجتمع الدولي للقيام بواجبه لجعل إسرائيل تسمح بعبور شاحنات مساعدات البضائع إلى غزة.
وتابع: إنه لمن المحزن والمؤسف أن تكون لديك المساعدات التي يحتاجها أشقاؤك الفلسطينيون لكنك في الوقت ذاته غير قادر على إيصالها بسبب السياسات الإسرائيلية التي تمنع ذلك وتمنح وقتا محدودا للغاية من أجل حصول الأفراد المحتاجين على تلك المساعدات.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحرب في غزة بين إسرائيل و«حماس» قد أحدثت «انقساما وضعفا» في مجلس التعاون الخليجي، قال البديوي: على العكس من ذلك تماما، فقد اتخذ المجلس خطوات ومواقف مشتركة إيجابية وفعالة منذ البداية، فقد بادرت دول المجلس إلى عقد قمة وزارية طارئة وكان المجلس أول تكتل إقليمي يصدر بيانات في شأن الحرب في غزة، كما كنا أول من قدم المساعدات والتمويل إلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وكنا أول من عقد اجتماعا وزاريا خليجيا ـ عربيا ضم وزراء خارجية السعودية وقطر وسلطنة عمان ومصر والأردن للتباحث حول مجريات الأوضاع في القطاع، ونحن دعمنا ولا نزال جهود قطر التي تقود الوساطة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، كما أن دول مجلس التعاون شاركت بفعالية في القمة العربية ـ الإسلامية الاستثنائية المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية وصدر عنها «إعلان الرياض» الذي ندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحول مواقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدانة هجوم «حماس» المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، أكد البديوي أن دول المجلس أبدت بشكل واضح وصريح وتام إدانتها لأي أفعال ضد المدنيين بغض النظر عن الدين أو النوع أو اللون أو الجنسية.
واستطرد: في 9 اكتوبر 2023 عقد وزراء الخارجية الخليجيون اجتماعهم العادي المشترك مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي بمسقط، حيث صدر بيان ختامي شدد فيه الجانبان على ادانتهما لقتل المدنيين، ودعوتهما لوقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي فدول مجلس التعاون تدين أي شخص يقوم باستخدام القوة والعدوان ضد المدنيين العزل لاسيما من النساء والأطفال، وهذا هو موقفنا الواضح والثابت الذي نبديه تجاه جميع الصراعات والنزاعات أينما كانت.
وتابع: الأمر الأكثر أهمية من مثل هذه التفاصيل، هو النظر في السبيل الذي يمكنه إلى وقف الحرب بين الجانبين وتحقيق سلام دائم، والمتمثل في «حل الدولتين» الذي ترفضه للأسف حكومة بنيامين نتنياهو، ولا اعتقد أنه يمكن تحقيق السلام مع هذه الحكومة، واعتقد أن السؤال المهم أيضا هو كيف يمكننا منع تكرار ما فعلته إسرائيل في غزة، كيف يمكن منع استخدام هذه الاسلحة الفتاكة لقتل أكثر من 30 ألف نسمة في نحو 45 يوما.
وبشأن الدور الذي يمكن أن تقوم به دول مجلس التعاون في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة، أوضح البديوي: ان هذا الأمر ستتم مناقشته بشكل مشترك بين دول المجلس، لكن عموما نحن مستعدون للقيام بكل ما من شأنه مساعدة أشقائنا الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع بقية الدول العربية والمجتمع الدولي.
وحول امكانية المساهمة في قوات لحفظ السلام في غزة ما بعد انتهاء الحرب، قال الأمين العام: ان الأمر هو قرار سيادي لكل دولة، تستطيع اتخاذه في ضوء قدراتها وإمكانياتها.
واختتم بالقول: نعتقد أن الشعب الفلسطيني يجب ان يدير شؤونه بنفسه في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، فهذا هو الطريق الذي يؤمن الحقوق وينبغي ان يكون هو الممهد للطريق من أجل ذلك.

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