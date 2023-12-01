جهود متواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات

MENAFN - Al-Anbaa) مع تجاوز العقبات التي كادت ان تودي بالهدنة الانسانية بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة أمس، بفضل الجهود التي تقودها قطر بالمشاركة مع مصر والولايات المتحدة والنجاح في تمديدها ليوم سابع أمس، تجددت الدعوات لتمديد وقف اطلاق النار لفترات أطول وصولا الى الهدنة الدائمة، خصوصا مع قدوم وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الى المنطقة ما اعطى زخما للمفاوضات.وخلافا لليوم السادس من الهدنة والتي تأخر فيها تبادل الاسرى والمحتجزين إلى ما بعد منتصف الليل، بدأت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، تسليم الدفعة السابعة من الاسرائيليين باكرا أمس. وكان اللافت اعلانها انه جرى تسليم اثنتين من الرهائن للصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة وفي وضح النهار، غير بعيد عن المواقع التي توغلت فيها القوات الاسرائيلية في شمال القطاع. وشملت هذه الدفعة 30 معتقلا فلسطينيا من نساء وقصر، مقابل 10 اسرائيليين. وكانت «القسام» عرضت تسليم 7 اسرائيليين و3 جثث وهو ما رفضته اسرائيل وكاد ينهي الهدنة، لولا تدخل الوسطاء كما اعلن الجيش الاسرائيلي.إلى ذلك، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بلينكن في رام الله أمس، إلزام «حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للإجراءات والانتهاكات بحق الأسرى»، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، مجددا رفضه التهجير القسري للفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية بما فيها القدس.إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن شدد على ضرورة تهدئة التوتر في الضفة الغربية خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.وأضافت الوزارة أن بلينكن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين على العنف بحق الفلسطينيين.وفي وقت سابق، قال نتنياهو لبلينكن إنه تعهد بالقضاء على حركة حماس، مضيفا «ولن يوقفنا أي شيء»، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن «شدد خلال اجتماعه مع نتنياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أي عملية عسكرية هناك».من جهته، حث ملك الأردن عبد الله الثاني مسؤولي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على زيادة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر حيث يتفاقم الوضع الإنساني.ونقل المسؤولون أن الملك عبد الله قال خلال اجتماع طارئ في عمان لمسؤولين من الأمم المتحدة ورؤساء منظمات غربية غير حكومية وممثلين عن مانحين عرب بأنه من غير المقبول أن تستمر إسرائيل في عرقلة تدفق المساعدات الكافية إلى القطاع المكتظ بالسكان ويقطنه 2.3 مليون شخص.وقال أحد المشاركين في الاجتماع الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات تجري في سرية بناء على طلب القصر الملكي إن «العاهل الأردني حث أسرة المساعدات الدولية على القيام بدورها وإنقاذ سكان غزة الذين عانوا من حرب وحشية حولت أرضهم إلى مكان غير صالح للعيش».بدوره، قال مارتن غريفيث منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وكبار مسؤولي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذين حضروا المؤتمر للوفود إنه من الضروري أن تعيد إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي كان يمر من خلاله أكثر من 60 % من حمولة الشاحنات المتجهة إلى غزة قبل الحرب.وقال رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية الغربية البارزة «هذا هو ما سيحدث فارقا حقيقيا»، لكنه شكك في أن إسرائيل ستوافق على هذا الإجراء قبل إنهاء حملتها للقضاء على حماس.وذكرت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا «قبل الحرب كانت غزة تستقبل 500 شاحنة يوميا. ولم نقترب أبدا من هذا الرقم منذ السابع من أكتوبر».وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن «علينا أن نبني جسرا يتجاوز وقف إطلاق النار في غزة إلى عملية سياسية»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن أن تعيش إسرائيل في أمان إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان».إلى ذلك، اتهمت وزارة الصحة في غزة «الاحتلال بالتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة». وأكدت أن «حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول». بحسب ما نقلت عنها قناة «الجزيرة». وأكد الحاجة لإخراج مئات الجرحى إلى خارج القطاع لإنقاذ حياتهم.من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية انها منذ السابع من أكتوبر الماضي وثقت وقوع 427 هجوما على المنشآت الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، منهم 203 في القطاع.وقالت المنظمة إن الهجمات أسفرت عن مقتل 560 شخصا في غزة، و6 أشخاص في الضفة الغربية، فضلا عن إصابة 718 آخرين بغزة، و40 في الضفة.

القسام تفرج عن 8 محتجزين منهم 3 مزدوجي الجنسية.. وتل أبيب تطلق سراح 30 فلسطينياً بينهم 7 أسيرات و23 قاصراً

قطر تعلن إتمام الإفراج عن الدفعة السابعة من المحتجزين والأسرى بين "حماس" وإسرائيل

عواصم - وكالات: أتمت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل الإفراج المتبادل للأسرى والمحتجزين في سابع أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إفراج "حماس" عن ثمانية محتجزين إسرائيليين، ثلاثة منهم يحملون أيضا جنسيات أوروغواي والمكسيك وروسيا، بالإضافة إلى المحتجزتين الروسيتين اللتين تم أطلق سراحهما الأربعاء، ليكون الإجمالي 10 أشخاص، فيما أفرجت إسرائيل عن 30 فلسطينيا من القصر والنساء.وقال الأنصاري في بيان على منصة "إكس" إن "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة ضمن الدفعة السابعة شملوا 2 قصر و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية، وروسية، واوروغوانية".وأضاف "تضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء". وأوضح " تم احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الإفراج عنهم يوم الأربعاء ضمن هذه القائمة".من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها سلمت ستة إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق امرأتين في نهار الخميس، لـ"يتم بذلك التسليم السابع للرهائن" بموجب اتفاق الهدنة.وأعلنت إسرائيل أن المرأتين هما: ميا شيم (21 عاما) التي تحمل الجنسية الفرنسية أيضا، وأميت سوزانا (40 عاما)، وقد وصلتا الى داخل إسرائيل وتم التأكد من هويتهما وإجراء الفحص الطبي لهما.ولاحقاً، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك تسلم قوات خاصة تابعة للجيش المحتجزين الإسرائيليين الثمانية ونقلهم إلى داخل إسرائيل، ومن ثم إخضاعهم للتقييم الطبي في مستشفيات إسرائيلية قبل لم شملهم مع أسرهم.واعلنت وزيرة خارجية المكسيك أليسيا بارسينا عبر منصة إكس إطلاق سراح مواطنة من رهينتين مكسيكيتين محتجزتين في غزة ضمن الدفعة السابعة.وشكرت بارسينا الحكومة القطرية على "وساطتها التي لا تقدر بثمن"، وقالت إن المكسيك لاتزال تعمل على تحرير الرهينة الثانية.في المقابل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، والتي ضمت 30 فلسطينيا بينهم 7أسيرات و23 قاصراً، مشيرة إلى انه تم تجميعهم في سجن عوفر القريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسلمهم مندوبو الصليب الأحمر الدولي وتأكدوا من هوياتهم، قبل نقلهم إلى القدس المحتلة وبيتونيا في الضفة الغربية.من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجاح فرقها في تسلم وتسليم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم كدفعة سابعة ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة.وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين والتقاءهم بعائلاتهم وذويهم وسط تكبيرات وهتافات المئات الذين حملوا علم فلسطين رغم المضايقات التي قام بها جنود الاحتلال لمنع أي مظاهر للفرحة أو الاحتفال بالأسرى المحررين.