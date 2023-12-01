تيموثي جاورد عالم الرياضيات وأستاذ جامعة كامبريدج، استخدم التعليم المفتوح لحل أكثر المسائل الرياضية تعقيدا في العصر الحديث ليشاركه في حلها أكثر من 37 عالم ومعلم رياضيات بأكثر من 800 تعليق في مدونته الافتراضية، خرج معهم عن المألوف وقادهم في شراكة مثمرة في العلم المفتوح، ليحصل بذلك على جائزة Fields Medal، والتي غالبا ما يطلق عليها جائزة نوبل للرياضيات، وأسس مشروع «بولي ماث» لحل مشاكل الرياضيات المعقدة بشكل تعاوني افتراضي مفتوح.في عام 1997، أثناء دراستي في برنامج الدكتوراه تعرضت University of Virginia للنقد الشديد بسبب الإخفاق في برامج خدمة المجتمع، واجتمعت على أثر ذلك كل كلية مع أقسامها العلمية لإيجاد حلول تمكنهم من خدمة مجتمعهم، وعليه صممت صفحة إلكترونية تفاعلية يتم فيها تبادل المعارف ومناقشة وحل المشكلات من خلال التواصل المباشر بين كل معلمي العالم وأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية Curry School of Education وبشكل يومي.. ومع تزايد التفاعل أشركت باقي الكليات في الجامعة لتقديم خدمات البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا في العالم، وحصلت بذلك على جائزة التميز. هذه قصص نجاح لمبادرات فردية واجتهادات تخدم مكانا أو تخصصا معينا.وفي طني الكويت مقر لجامعة تعد نبراسا للعلم في الوطن العربي، صرح أكاديمي غير تقليدي غير ربحي مرن للعلم المفتوح، ليست له حدود جغرافية أو حواجز تقلص من دوره العلمي والاجتماعي والثقافي، ليس له عمر زمني يمنع بسببه الفرد من التعلم، ولا التزام بعمل يحول دون التزود بالمعرفة الحديثة والارتقاء بالدرجة العلمية ليوفر لنفسه حياة أفضل وعمل أكثر كفاءة، صرح أكاديمي يعتبره أغلب منتسبيه فرصة ثانية لحياة أفضل: لإنسان يحتاج لمحو أميته التكنولوجية لمسايرة التطور في الذات والحياة، أو لطالب العلم من محدودي الدخل، أو لمن لم تمكنهم ظروفهم الأسرية، أو لوالدين فضلوا تربية جيل صالح على اللحاق بالجامعات في شبابهم.. صرح جامعي استطاع أن يحل معضلة التعليم التقليدي الجامعي منذ عقود وهي الطاقة الاستيعابية.إنها الجامعة العربية المفتوحة التي واكب تأسيسها التطور وساير التغيير، رفضت الجمود في العلم لتصنع جامعة ببرامج أكاديمية معتمدة من الجامعة المفتوحة البريطانية لجيل حديث لا يمكن تعليمه بنفس الطريقة التي تعلم بها والداه، فعلي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ قال «علموا أبناءكم لزمان غير زمانكم».جيل الاتمتة GenZ وجيل الألفا، جيل التحول الرقمي الحالي والمستقبل القريب، يتمتع بالمرونة، فالتعلم في قناعاتهم لا يقتصر على وجودهم في الفصول الدراسية، بل يحدث في هواتفهم وأجهزتهم النقالة في أي وقت وفي أي مكان. ومن أهم خصائصهم:1 ـ رواد أعمال بالفطرة.2 ـ منفتحون على مختلف الثقافات وأنماط الحياة.3 ـ يعتمدون على التكنولوجيا في إدارة حياتهم ومالهم وتعلمهم وعملهم،4 ـ يرفضون أسلوب التعلم السلبي (التلقين).5 ـ يتعلمون بالتفاعل والتجارب والمناقشات الجماعية الرقمية.6 ـ يعشقون التعلم الذاتي لثقتهم وقدرتهم على الوصول إلى كم هائل من المعلومات والعلم الحديث بسرعة فائقة.حولت الجامعة العربية المفتوحة فشل الآخرين إلى نجاح يحسب لها، وهنا أستذكر معكم ما حدث أثناء جائحة كورونا ـ عافاكم الله وايانا ـ حين توقف التعليم العام والعالي وسكرت المدارس والجامعات أبوابها.. وشعرنا بإحباط شديد. لكن الجامعة العربية المفتوحة استمرت في تقديم العلم بمنصات رقمية، ومع تسارع تدفق العلم والمعرفة وتضخمها.. أرى أن التحدي هو إما أن نعمل جاهدين لنغير فكرنا التقليدي الجامد.. لنقفز نحو التميز المعرفي المفتوح على العلم الحديث.. أو نقاوم التغيير فيتدهور عندنا التعليم. وكما ذكر ابن القيم «من لم تكن له بداية محرقة فلن تكون له نهاية مشرقة»، فنسبة نجاح التغيير في التعليم العالي تعتمد على مدى وضوح الرؤية وكفاءة قائد التغيير ودرجة الجهود المبذولة.

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