الوحدة القاسية

الشعور بالوحدة أمر خطير على الصحة، إذ إن الانعزال عن البشر قد يولد ضغوطا نفسية وجسدية لكثير من الناس، على المدى الطويل، كما يمكن أن تؤدي الوحدة إلى أمراض خطيرة مثل الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية أو الزهايمر. نعم الوحدة أن تكون في عالم ليس به اتصال حسي او فكري او مشاعر الحب مع الاهل والصحبة وزملاء الحياة المختلفة من أهل وجيران وعلاقات اجتماعية منوعة.لي صديقة من العمر الطويل تشتكي لي من الوحدة والانعزال وهي في بيت يتجاوز عدد أفراده 11 شخصا من البنات والأولاد، بالإضافة إلى زوجة ابن.ولكن للأسف كل شخص له عالمه الخاص، يلتقون بالصدفة في منزل مساحته تتعدي الألف متر، لا تجمعهم الطاولة التي يرص عليها أشكال الطعام، كل فرد لديه وقت للحضور للمنزل ويبرد الاكل ثم يوضع في السخان، ومن يود أن يأكل يفتح السخان واذا لم تعجبه الوجبة، فهناك الطلبات من اي مطعم لا نعلم كيف أعد الطبخ فيه. الدليفري الذي يطرق الباب اكثر من مرة في اليوم.ماذا يحدث في عالمنا الاجتماعي؟! لماذا اهتزت عند البعض صورة رب الأسرة الذي له هيبة وقدر تلتف حوله الزوجة والابناء يتحاورون بحب كيف كان يومهم في العمل او في الدراسة ومناقشة كل شيء دار في يومهم. للأسف أصبح الشائع حالة الوحدة مع جهاز الهاتف الذي سحق العادات والتقاليد.نعم إن أحد اسباب الوحدة والعزلة والانطواء هو الهاتف الذي لم يعد الشخص يستطيع التفلت منه ولا الابتعاد عنه، فيشعر الفرد بالقلق والتوتر، وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين، أو لربما لصدمة قد أصابت الإنسان، فيبدأ بالانسحاب من المجتمع يوما بعد يوم إلى أن يبقى وحيدا يفضل الجلوس في المنزل بدلا من ملاقاة الأصدقاء والأحبة.كما إن الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي من الأمور التي سببت للكثيرين الميل إلى العزلة والانطواء وهذه الحياة الافتراضية التي تساعد في الترفيه عن النفس بالعديد من السبل.فقد ساهمت هذه المواقع بشكل كبير في القضاء على الحوارات والأحاديث المتبادلة بين الأشخاص وخاصة في محيط الأسرة، فكل فرد فيها يجلس أمام الجهاز الذكي ليقضي معظم وقته في هذا الأمر.أنصح أحبتي أن يكونوا مع الاهل والعائلة والأصدقاء الصالحين ناصحين، فيفيدونهم ويستفيدون منهم، فاحرصوا جميعا على الروابط العائلية والصداقة التي تفيدكم وابتعدوا عن الوحدة. وبما ان دراستي في الترويح عن النفس بأنه إدخال السرور والفرحة، وإزالة الكرب من قلب الشخص نفسه، فإن الترويح عن النفس يعتبر من الأشياء الضرورية في حياة كل فرد، حتى لا يدخل في حالة من الاكتئاب والوحدة، ولما يسببه الترويح عن النفس من اتزان نفسي وعقلي وبدني، تحديدا في الفترة التي يشعر الشخص فيها بالضيق والوحدة.أخيرا أعيد التأكيد على أن أجمل ما في الحياة الاجتماعية هو التجمع مع الاهل والأحبة والاصدقاء، فاحرصوا عليها وابتعدوا عن الوحدة والكآبة، والله يسعدكم.

MENAFN01122023000130011022ID1107520687