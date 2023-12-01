الوحدة القاسية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الشعور بالوحدة أمر خطير على الصحة، إذ إن الانعزال عن البشر قد يولد ضغوطا نفسية وجسدية لكثير من الناس، على المدى الطويل، كما يمكن أن تؤدي الوحدة إلى أمراض خطيرة مثل الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية أو الزهايمر. نعم الوحدة أن تكون في عالم ليس به اتصال حسي او فكري او مشاعر الحب مع الاهل والصحبة وزملاء الحياة المختلفة من أهل وجيران وعلاقات اجتماعية منوعة.
لي صديقة من العمر الطويل تشتكي لي من الوحدة والانعزال وهي في بيت يتجاوز عدد أفراده 11 شخصا من البنات والأولاد، بالإضافة إلى زوجة ابن.
ولكن للأسف كل شخص له عالمه الخاص، يلتقون بالصدفة في منزل مساحته تتعدي الألف متر، لا تجمعهم الطاولة التي يرص عليها أشكال الطعام، كل فرد لديه وقت للحضور للمنزل ويبرد الاكل ثم يوضع في السخان، ومن يود أن يأكل يفتح السخان واذا لم تعجبه الوجبة، فهناك الطلبات من اي مطعم لا نعلم كيف أعد الطبخ فيه. الدليفري الذي يطرق الباب اكثر من مرة في اليوم.
ماذا يحدث في عالمنا الاجتماعي؟! لماذا اهتزت عند البعض صورة رب الأسرة الذي له هيبة وقدر تلتف حوله الزوجة والابناء يتحاورون بحب كيف كان يومهم في العمل او في الدراسة ومناقشة كل شيء دار في يومهم. للأسف أصبح الشائع حالة الوحدة مع جهاز الهاتف الذي سحق العادات والتقاليد.
نعم إن أحد اسباب الوحدة والعزلة والانطواء هو الهاتف الذي لم يعد الشخص يستطيع التفلت منه ولا الابتعاد عنه، فيشعر الفرد بالقلق والتوتر، وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين، أو لربما لصدمة قد أصابت الإنسان، فيبدأ بالانسحاب من المجتمع يوما بعد يوم إلى أن يبقى وحيدا يفضل الجلوس في المنزل بدلا من ملاقاة الأصدقاء والأحبة.
كما إن الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي من الأمور التي سببت للكثيرين الميل إلى العزلة والانطواء وهذه الحياة الافتراضية التي تساعد في الترفيه عن النفس بالعديد من السبل.
فقد ساهمت هذه المواقع بشكل كبير في القضاء على الحوارات والأحاديث المتبادلة بين الأشخاص وخاصة في محيط الأسرة، فكل فرد فيها يجلس أمام الجهاز الذكي ليقضي معظم وقته في هذا الأمر.
أنصح أحبتي أن يكونوا مع الاهل والعائلة والأصدقاء الصالحين ناصحين، فيفيدونهم ويستفيدون منهم، فاحرصوا جميعا على الروابط العائلية والصداقة التي تفيدكم وابتعدوا عن الوحدة. وبما ان دراستي في الترويح عن النفس بأنه إدخال السرور والفرحة، وإزالة الكرب من قلب الشخص نفسه، فإن الترويح عن النفس يعتبر من الأشياء الضرورية في حياة كل فرد، حتى لا يدخل في حالة من الاكتئاب والوحدة، ولما يسببه الترويح عن النفس من اتزان نفسي وعقلي وبدني، تحديدا في الفترة التي يشعر الشخص فيها بالضيق والوحدة.
أخيرا أعيد التأكيد على أن أجمل ما في الحياة الاجتماعية هو التجمع مع الاهل والأحبة والاصدقاء، فاحرصوا عليها وابتعدوا عن الوحدة والكآبة، والله يسعدكم.
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