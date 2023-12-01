الإمارات.. 52 عيداً ونماءً واستدامة

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر كل عام بـ «اليوم الوطني» حيث قيام الاتحاد الإماراتي متحدا مستقلا عام 1971 لتكون الإمارات العربية المتحدة دولة خليجية لها أدوارها الاقتصادية السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والإنسانية إلى جانب الدول الخليجية الشقيقة والدولية الصديقة.

وتعود فكرة الاتحاد الإماراتي إلى المغفور له، بإذن الله تعالى، المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي بالتعاون مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، حينها تم عقد اجتماعات ثنائية أدت إلى الإعلان عن اتحاد إماراتي ضم إماراتي دبي وأبوظبي في عام 1968، ومن ثم تتالت الاجتماعات بحضور حكام إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة أما رأس الخيمة فقد انضمت للاتحاد في 10 فبراير عام 1972 ليكتمل عقد الاتحاد من الإمارات السبع.

واليوم وبعد اثنين وخمسين عاما على قيام الاتحاد الإماراتي استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تسابق دول العالم الأول في الثورة التكنولوجية وعلوم الفضاء وتمكين المواهب من خلال برامجها الدولية، وتميزت بالدور الريادي في إثراء الحركات الثقافية والأدبية من خلال ملتقى الشارقة الثقافي السنوي إلى جانب العناية بمستقبل أدب الطفل ولها حركة أدبية واضحة في هذا المجال، أما في الصحة والتعليم استطاعت أن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة.

وفي الاقتصاد والسياسة والرياضة تتفوق الإمارات العربية المتحدة وتصنف من أولى الدول العربية المتفوقة في هذه المجالات، أما في التنمية المستدامة فتقوم دولة الإمارات بتعزيز التنمية، من خلال مشاريع ومبادرات تعزز مفهوم البيئة والطاقة النظيفة وهذا العام 2023 أطلقت الإمارات رؤية «عام الاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد» والذي يهدف إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي لخلق حلول مبتكرة تواجه بها التحديات في هذا المجال المهم في التنمية.

وعلى المستوى العالمي تستضيف دولة الإمارات مؤتمر cop28 والذي تستمر أعماله من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر في مدينة دبي، حيث سيشارك الدول الأطراف في بحث كيفية تحويل الغازات الدفيئة الى طاقة نظيفة وحماية الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية ضمن خطة دولية تعتبر إحدى القضايا الحقوقية المهمة للإنسان ضمن القضايا البيئية التي تعمل عليها دولة الأمارات.

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات باليوم الوطني الإماراتي إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى جميع حكام الإمارات وإلى السفير الإماراتي في الكويت د.مطر النيادي وطاقم السفارة الإماراتية في البلاد، داعيا الله عزو وجل أن ترفل دولة الإمارات بأثواب العزة والفخر والتقدم والازدهار، فها هي الإمارات اثنان وخمسون عيدا ونماء مستداما.





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