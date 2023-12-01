الإمارات.. 52 عيداً ونماءً واستدامة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر كل عام بـ «اليوم الوطني» حيث قيام الاتحاد الإماراتي متحدا مستقلا عام 1971 لتكون الإمارات العربية المتحدة دولة خليجية لها أدوارها الاقتصادية السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والإنسانية إلى جانب الدول الخليجية الشقيقة والدولية الصديقة.
وتعود فكرة الاتحاد الإماراتي إلى المغفور له، بإذن الله تعالى، المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي بالتعاون مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، حينها تم عقد اجتماعات ثنائية أدت إلى الإعلان عن اتحاد إماراتي ضم إماراتي دبي وأبوظبي في عام 1968، ومن ثم تتالت الاجتماعات بحضور حكام إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة أما رأس الخيمة فقد انضمت للاتحاد في 10 فبراير عام 1972 ليكتمل عقد الاتحاد من الإمارات السبع.
واليوم وبعد اثنين وخمسين عاما على قيام الاتحاد الإماراتي استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تسابق دول العالم الأول في الثورة التكنولوجية وعلوم الفضاء وتمكين المواهب من خلال برامجها الدولية، وتميزت بالدور الريادي في إثراء الحركات الثقافية والأدبية من خلال ملتقى الشارقة الثقافي السنوي إلى جانب العناية بمستقبل أدب الطفل ولها حركة أدبية واضحة في هذا المجال، أما في الصحة والتعليم استطاعت أن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة.
وفي الاقتصاد والسياسة والرياضة تتفوق الإمارات العربية المتحدة وتصنف من أولى الدول العربية المتفوقة في هذه المجالات، أما في التنمية المستدامة فتقوم دولة الإمارات بتعزيز التنمية، من خلال مشاريع ومبادرات تعزز مفهوم البيئة والطاقة النظيفة وهذا العام 2023 أطلقت الإمارات رؤية «عام الاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد» والذي يهدف إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي لخلق حلول مبتكرة تواجه بها التحديات في هذا المجال المهم في التنمية.
وعلى المستوى العالمي تستضيف دولة الإمارات مؤتمر cop28 والذي تستمر أعماله من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر في مدينة دبي، حيث سيشارك الدول الأطراف في بحث كيفية تحويل الغازات الدفيئة الى طاقة نظيفة وحماية الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية ضمن خطة دولية تعتبر إحدى القضايا الحقوقية المهمة للإنسان ضمن القضايا البيئية التي تعمل عليها دولة الأمارات.
وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات باليوم الوطني الإماراتي إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى جميع حكام الإمارات وإلى السفير الإماراتي في الكويت د.مطر النيادي وطاقم السفارة الإماراتية في البلاد، داعيا الله عزو وجل أن ترفل دولة الإمارات بأثواب العزة والفخر والتقدم والازدهار، فها هي الإمارات اثنان وخمسون عيدا ونماء مستداما.
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