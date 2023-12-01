سلامة الصدر

قال تعالى: (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) (الشعراء 88 - 89).عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر».في هذا الحديث النبوي الشريف يتضح مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بسلامة الصدر، فهو ينهى ويُحذر من أن ينقل إليه ما يوغر صدره ويغير قلبه تجاه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرني بموقفين حصلا معي أثناء عملي معلما في وزارة التربية سابقا.٭ الموقف الأول:علِمنا في عام 1999 / 2000م بنقل مدير مساعد من الصليبخات إلى مدرستنا في الخالدية، فتحرى بعض المعلمين عن المدير المساعد الجديد، فعلموا أنه عصبي، شديد المراس، وصعب التعامل والتفاهم معه، فأجمعوا على مقاطعته وعدم التعاون معه عندما يأتي إلى مدرستنا، رفضت الاشتراك معهم في المقاطعة، وكانت النتيجة قطع علاقتهم معي!٭ الموقف الثاني:حصل في عام 2002 / 2003م عندما جاءني مدير مدرسة منقول من الفيحاء إلى الخالدية، كلفني المدير الجديد بأن أتسلم رئاسة الكنترول في المدرسة، وافقت على طلبه، لكن اتضح لي مع مرور الأيام أن بعض أعضاء الكنترول يذهبون إلى المدير من ورائي ويخبرونه عما يحصل في الكنترول من تقصير أو خطأ، وللأسف المدير يسمع لهم ولا يُخبرني بذلك، قدمت اعتذاري للمدير عن رئاسة الكنترول المدرسي، فأصر على معرفة السبب، لكنني لم أخبره بالسبب.. ومن يومها «حطني براسه» فصار يحاسبني على كل شيء حتى الصغائر!مع مرور الأيام حدث خلاف بيني وبينه، فطلبت على اثره النقل إلى قرطبة فتم لي ذلك.العجيب في الموضوع أن مديري السابق في الخالدية اتصل هاتفيا بمديري في قرطبة وزوده بتقرير شفوي سيئ عني لكي يوغر صدره ويُغير من نظرته لي!نصيحة من القلب إلى كل معلم ومعلمة الالتزام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم آنفا، وعدم التحدث في سيرة الناس بالسوء حتى ولو اختلفنا معهم في الرأي، وأن نكون من أصحاب الصدور السليمة التي أخبرنا عنها نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فهل من مدكر؟٭ اقرأ واتعظ:يقول الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: «لا ينفع القلب، إلا ما خرج من القلب».

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