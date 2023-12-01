دخلك يا طير الوروار!

ترنمت بكلمات هذه الأغنية وأطربت الجمهور مع ألحانها حنجرة الفنانة القديرة فيروز في ستينيات القرن الماضي، راجية أن يسمع نصائحها الطائر اللبناني جميل الصوت والصورة، ولايزال صيته وصوته يطرب أهله لبنان ويضيف إلى طبيعتها الساحرة، وهدية اللبنانيين له احترامه وتنقله بينهم بسلامة.أما عندنا وتحديدا بجوار جون بحرنا الخليجي حيث يكون «طائر الفلامنغو» خلال هجرته ضيفا على الخويسات، والدوحة، وعشيرج، والصبية، فللأسف في مثل هذه المواسم تلاحقه بنادق ورصاصات «أعداء البيئة والطبيعة» لتدمر حياته وتشتت مجموعاته المسالمة، ما يجعله بحاجة إلى من يحمي حياته، ويحترم زيارته وتجمعاته الجميلة، بعد رحلته الطويلة من بقاع أوروبا شرقية وغربيه طلبا للدفء والأمان في أجمل موقع جغرافي سياحي على سواحلنا ذات أجمل اطلالة وصورة.ومما يزيد الطين بلة هو جهل من يقومون بهذا التصرف بأن هذا الطائر الأوروبي المسالم لا يحمل لحوما تؤكل، ولا شحوما تشويها النار! بل هي أجساد لطيور تحمل صفات جمال الابل طولا لرقابها، ومثلها الأرجل تسعفها للهروب من قتلتها ومجرمي رصاص عبث بنادقها ولصوص غربتها.ورغم جهود الجهات المعنية والراعية للبيئة والطبيعة للحد من تلك التعديات تحت ظلام الليل، وفي ساعات الفجر الباكرة لتقوم بواجبها المطلوب لكن «اليد الواحدة لا تصفق»، فبالإضافة إلى تنبيهات مؤسسات رسمية تحذيرية في هذا الشأن، المطلوب زيادة مستوى ذلك بالضبط والربط القانوني لحماية ثروات بيئتنا الطبيعية من الفاسدين الذين يعتدون على البيئة بالصوت والصورة ويقتلون طائر الفلامنغو (زائرنا الذي يجب إكرامه، واحترامه، كما يجب حماية بيئتنا برا وبحرا).

MENAFN01122023000130011022ID1107520684