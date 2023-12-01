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كيف نتدارك التداعيات الاقتصادية ؟

12/1/2023 4:24:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نضال ملو العين

لقد مر الاقتصاد العالمي و الأردني الذي اعتبره أكثر تأثرا في السنوات السابقة بعدة موجات اقتصادية بدأت في الانهيار الاقتصاد العالكمي و ثم جاءت جائحة كورونا التي زادت الفواتير و الحسابات و بعدها جاءت الحرب الروسية _الاوكرانية التي أثرت بشكل كبير و في منطقتنا حرب غزة كانت من باقي التراكمات.

و بالرغم من أن الاقتصاد الأردني يعتبر اقتصاد متواضع الا انه اقتصاد قوي و متين و متماسك الا ان تتابع التداعيات الاقتصادية تستوجب من الجميع التحرك بشكل اكبر و اختصر عدد من الأفكار بعدة نقاط هي :

  • إعادة النظر بجميع الاستراتيجيات الاقتصادية و تطوير الخطط لتصبح على مدى قريب و فورية للتنفيذ و تمتد على أشهر و سنوات و مراحل ، و ان يكون هناك ترابط و تنوع بالاستراتيجيات بين جميع القطاعات الاقتصادية لوضع حلول سريعة.و تكون هناك مثل إدارة الازمات و ان تكون إدارة اقتصادية مستقلة لتحديد و تنفيذ الأولويات و الاستراتيجيات و متابعتها و مراقبتها و تحليلها من منظمات المجتمع المدني و الشخصيات الاقتصادية

  • و العمل على المشاريع المناطقية و الإقليمية بحيث نعمل على مشاريع محلية و وطنية دون انتظار الاستثمار الأجنبي أو الخارجي فيجب أن نكون نحن من يبدء الخطوة الأولى للاستثمارات المحلية سواء عن طريق تأسيس شركات مساهمة عامة يساهم فيها كل من يريد ذلك و حتى الاستثمارات الأجنبية أو المستثمرين المحليين و الخارجيين للمضاربة في سوق عمان المالي سواء بالاكتتاب أو تداول الاسهم و تستطيع الحكومة بمؤسساتها البدء بمثل هذه الشركات و تجعلها مشاريع تشاركية حكومية تدار بأليات إدارة القطاع الخاص .

  • توسيع صلاحيات الهيئات و بالذات هيئة تنشيط السياحة بحيث يحق لها انشاء شركات مساهمة عامة أو مساهمة خاصة لتنفيذ المشاريع السياحية و إستراتيجية السياحة بمشاريع قابلة للتنفيذ و بتمويل محلي و من رجال أعمال أردنيين إضافة للاجانب و كذلك هيئة الطاقة و هيئة النقل العام ..فكل ما تحتاجه هذه الهيئات هو أنظمة و تعليمات يمكن اقرارها من مجلس الوزراء .

  • ︎مراجعة الانظمة و التعليمات في عدد من المؤسسات لتصبح أكثر انفتاحا على استقبال المستثمرين و العمل معهم على مبداء التشاركية و التعاون و التنسيق و التشغيل للموارد الوطنية من مواد و منتجات و قطاعات اقتصادية اخرى... بحيث تكون هناك مرونة في اتخاذ القرار فان الانظمة و التعليمات هي تأتي من القوانين و قرارات الوزارء أو الحكومة .

  • على المستوى الإقليمي و على المستوى العالمي علينا ان نعمل بتحديد نوع الاقتصاد الذي يجب أن يتميز به الأردن. بتحديد اي قطاع نحتاجه ليكون عنوان اقليمي و عالمي ... فنحدد هل نحن دولة صناعية أو زراعية أو خدمية .

  • وهنا اركز ان يكون الأردن عنوان للاقتصاد الخدماتي مثل قطاع السياحة و الشحن الجوي و الذكاء الاصطناعي و تكنولوجيا المعلومات و القوى البشرية و الاستشارات و التدريب . فنبحث بأية قطاع نحن أكثر تميز و أكثر كفاءة للتركيز عليه و العمل عليه بشكل اكبر .

  • التركيز على الاستثمار المحلية و العمل على زيادتها و تطويرها فبذلك ستكون هي الجاذبة للاستثمار و عند دراسة الاستثمار المحلي سنجده الأكثر ثباتا و استمرارية و لدينا أمثلة كثيرة من شركات عائلية استمرت للأجيال و بقيت العملة الصعبة و السيولة في السوق بينما حسب الدراسات فاغلب الاستثمارات الخارجية تسترد رأسمالها المدفوع خلال سنوات و ثم تبداء بتمويل انشطتها من ارباحها إضافة إلى قروض من بنوك أردنية و هنا عند تقسيمها سنجدها تتجاوز 52% إلى 73% من قيمة تلك الاستثمارات ...و هذا ينعكس على حجم السيولة و كمية النقد و توفره و تداوله . فبذلك ستجد ان هذه النسبة هي عوائد غير ملموسة على الشارع الأردني و المواطن الأردني لكنها تعطي ارقام نمو .

  • ︎ وهنا يجب التركيز على المشاريع التنموية ليعطي مؤشر نمو مستمرين و ان يكون الاستثمار محلي وهنا أعني محلي بغض النظر عن جنسية مالكين المشاريع . و ان تكون هذه المشاريع تخدم المناطق النامية و القرى و البادية و بذلك تحقق نمو في فرص تكاد تكون غير ظاهرة و تستقطب إدارة مالية و مصادر دخل جديدة لتلك المناطق و هنا نحقق برامج التنمية و النمو و كذلك التشغيل و مواجهة البطالة و كذلك تمكين المرأة و الشباب وهذا ما قدمته من خلال شركتي 100jordan بمشروع تطوير و تنمية المواقع و الخدمات السياحية .

  • ︎إعادة توزيع الصرف و المصروفات و ذلك ببدء بمشاريع تحقق إيرادات و عوائد للخزينة و ذلك لتقليل نسبة العجز و كذلك تقليل الحاجة للاقتراض و زيادة الناتج المحلي و تقليل المصروفات الاستهلاكية لتصبح مصروفات استثمارية.

  • وهنا ارجع للنقطة باعطاء صلاحيات للهيئات و الوزارات بالاستثمار و الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع لتحقيق إيرادات لها . و تقليل مصاريفها لتصبح مدرة للدخل بدل ان تكون فقط إيداع مصاريف و صرف رواتب . وبذلك ستوفر بنفسها فرص عمل لقطاع مختلفة سواء بالتعين أو نظام العقود و شراء خدمات .

    الحديث.يطول عن الحلول و لكن بالبداية نحتاج إلى العنوان للعمل ، و العنوان لتحقيق الأهداف... و نحقق التنمية الخدمية و التطوير المرجو حسب رؤية التحديث الاقتصادي و برنامجها التنفيذي.

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