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8 أسيرات من مناطق 48 في صفقة الأسرى اليوم - أسماء

12/1/2023 4:23:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الخميس، سابع أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:

الأسيرات:
أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48
صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48
هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48
شهد حمد مطصفى سويطات/ مناطق 48
أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48
آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48
رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48
أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48

الأسرى الأشبال:
سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم
عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة
يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة
إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة
قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة
محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية
عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل
عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل
يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة
محمود رائد محمد إخليل/ الخليل
أسامة ماهر محمد قبها/ جنين
أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس
محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة
رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل
أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس
محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس
أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل
محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس
علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم
مهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس
قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة
عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة

الرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا والنصر حليفنا

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