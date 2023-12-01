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الحوثيون: سنهاجم إسرائيل إذا واصلت عدوانها على غزة (فيديو)

12/1/2023 4:23:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، استعداد الجماعة لاستئناف عملياتها ضد إسرائيل في حال قررت الأخيرة استئناف عدوانها على غزة.
وأضاف سريع، في كلمة مسجلة، أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم لتشمل أهدافا لا يتوقعها العدو الإسرائيلي في البر أو البحر، مشددا على استمرار ملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

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