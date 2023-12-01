-->

Saturday, 02 December 2023 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تكمل تسليم الدفعة السابعة من الأسرى للصليب الأحمر

12/1/2023 4:23:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سلمت كتائب القسام، الخميس، الصليب الأحمر 8 محتجزين إسرائيليين ضمن اليوم السابع من الهدنة المؤقتة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بانتظار إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرا فلسطينيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه سيفرج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. وستحتسب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم أمس (الأربعاء) ضمن هذه القائمة، وفق التزامات اليوم السابع من اتفاق الهدنة".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه حسب المعلومات الواردة من الصليب الأحمر تم "تسليمها ستة مخطوفات ومخطوفين إسرائيليين".
وتحدثت قناة الأقصى التابعة لحركة (حماس)، إن كتائب القسام سلمت 6 محتجزين إسرائيليين لتستكمل بذلك الدفعة السابعة بعد تسليمها محتجزتين قبل ساعات.

MENAFN01122023000072011014ID1107520680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث