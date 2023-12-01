القسام تكمل تسليم الدفعة السابعة من الأسرى للصليب الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سلمت كتائب القسام، الخميس، الصليب الأحمر 8 محتجزين إسرائيليين ضمن اليوم السابع من الهدنة المؤقتة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بانتظار إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرا فلسطينيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه سيفرج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. وستحتسب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم أمس (الأربعاء) ضمن هذه القائمة، وفق التزامات اليوم السابع من اتفاق الهدنة".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه حسب المعلومات الواردة من الصليب الأحمر تم "تسليمها ستة مخطوفات ومخطوفين إسرائيليين".
وتحدثت قناة الأقصى التابعة لحركة (حماس)، إن كتائب القسام سلمت 6 محتجزين إسرائيليين لتستكمل بذلك الدفعة السابعة بعد تسليمها محتجزتين قبل ساعات.
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