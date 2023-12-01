شرطة الاحتلال تقتحم منزل أهل أسير منتظر الإفراج عنه

شرطة الاحتلال تقتحم منزل أهل أسير منتظر الإفراج عنه
التاريخ
12/1/2023 4:23:16 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل ذوي الأسير أحمد العجلوني في القدس المحتلة وتمنع تغطية لقائه بعائلته.
وابعدت الشرطة الصحفيين إلى خارج البلدة القديمة في القدس المحتلة حيث منزل العجلوني.
ومن المنتظر خروج العجلوني من المعتقل اليوم ضمن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.
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