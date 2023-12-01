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شرطة الاحتلال تقتحم منزل أهل أسير منتظر الإفراج عنه

12/1/2023 4:23:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل ذوي الأسير أحمد العجلوني في القدس المحتلة وتمنع تغطية لقائه بعائلته.
وابعدت الشرطة الصحفيين إلى خارج البلدة القديمة في القدس المحتلة حيث منزل العجلوني.
ومن المنتظر خروج العجلوني من المعتقل اليوم ضمن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

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