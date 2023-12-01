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ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية القدس إلى 4

12/1/2023 4:23:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق نار في القدس الغربية أمس الخميس إلى 4 اشخاص، وإصابة 12 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة.
وأوضحت الهيئة أن "أحد الإسرائيليين توفي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في العملية، التي وقعت بالقدس الغربية".

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