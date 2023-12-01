ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية القدس إلى 4

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية القدس إلى 4
التاريخ
12/1/2023 4:23:16 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق نار في القدس الغربية أمس الخميس إلى 4 اشخاص، وإصابة 12 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة.
وأوضحت الهيئة أن "أحد الإسرائيليين توفي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في العملية، التي وقعت بالقدس الغربية".
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