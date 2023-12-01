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إدخال 56 شاحنة مساعدات لمدينة غزة وشمالي القطاع

12/1/2023 4:23:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع، ليرتفع عدد الشاحنات التي تم إرسالها إلى 310، منذ بداية الهدنة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
وقال في بيان إن طواقمه تمكنت "من إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها اليوم (الخميس)".
وأضاف أن "عدد الشاحنات التي تمكنت طواقمنا من إدخالها منذ بداية الهدنة وحتى مساء اليوم (الخميس) وصل إلى 310 شاحنات".
ولم يشر بيان الجمعية إلى وجود وقود في الشاحنات المرسلة إلى غزة وشمالها.
وكانت المقاومة قد اشترطت دخول شاحنات إغاثة إلى مدينة غزة وشمال القطاع للموافقة على الهدنة.

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