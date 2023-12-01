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الاحتلال يقتحم بلدة بيتونيا بالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين (فيديو)

12/1/2023 4:23:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز لتفريق مواطنين يستقبلون حافلة الأسرى المحررين في بلدة بيتونيا في مدينة رام الله شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين الذين يرافقهم طاقم الصليب الأحمر.
ومنذ بدء الإفراج عن الأسرى قبل عدة أيام سعت قوات الاحتلال إلى منع استقبال الأهالي للأسرى المحررين والاحتفال بتحريرهم وفق اتفاق مع المقاومة لتبادل الأسرى.


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