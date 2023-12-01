الاحتلال يقتحم بلدة بيتونيا بالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز لتفريق مواطنين يستقبلون حافلة الأسرى المحررين في بلدة بيتونيا في مدينة رام الله شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين الذين يرافقهم طاقم الصليب الأحمر.
ومنذ بدء الإفراج عن الأسرى قبل عدة أيام سعت قوات الاحتلال إلى منع استقبال الأهالي للأسرى المحررين والاحتفال بتحريرهم وفق اتفاق مع المقاومة لتبادل الأسرى.
MENAFN01122023000072011014ID1107520676
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.