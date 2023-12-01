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الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل

12/1/2023 4:23:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، عن 30 أسيرا فلسطينيا، بينهم 8 نساء و 22 طفلا، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.
وقالت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي، إنه تم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس.
ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 19 من الأسرى الأطفال المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى الساحة المقابلة لبلدية رام الله، حيث كانت عائلاتهم وحشد من الفلسطينيين في استقبالهم.
في حين تم الإفراج عن 3 أسرى مقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن 8 أسرى من أراضي الـ48.
وبالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا، غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتونيا وأطلقت قنابل الغاز السام، باتجاه المواطنين، الذين احتشدوا في محيط سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال الأسرى المحررين ضمن "صفقة التبادل"، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.
وفي وقت سابق من الخميس، اقتحمت شرطة الاحتلال منازل ذوي المعتقلين المقدسيين قبيل الإفراج عنهم، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات، كما قمعت الطواقم الصحفية التي تواجدت في المكان ومنعتها من التغطية.
وخلال الدفعات السبع، أفرجت سلطات الاحتلال عن 63 أسيرة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
في المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام الهدنة السبعة أكثر من 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الخميس، قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين بإفراجات سابع أيام صفقة التبادل مع إسرائيل، هي كالتالي:
الأسيرات:
أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48، صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48، هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48، شهد حمد مطصفى سويطات/ مناطق 48، أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48، آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48، رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48، أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48.
الأسرى:
سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم، عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة، يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة،إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة، قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة، محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية، عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل، عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل، يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة، محمود رائد محمد إخليل/ الخليل، أسامة ماهر محمد قبها/ جنين، أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس، محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة، رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل، أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس، محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس، أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل، محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس، علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم، مهران عمار إبراهيم حميدان/ القدس، قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة، عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة.

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