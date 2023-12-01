حماس تبدي استعدادها لتمديد الهدنة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أبدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لتمديد الهدنة في قطاع غزة قبل ساعات من انتهائها صباح اليوم الجمعة.
وسبق أن مُدّدت الهدنة مرّتين منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووضعت حدا لـ 7 أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الحركة قوله إن الحركة مستعدة لتمديد الهدنة وأن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى".
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