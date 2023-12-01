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حماس تبدي استعدادها لتمديد الهدنة في غزة

12/1/2023 4:23:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أبدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لتمديد الهدنة في قطاع غزة قبل ساعات من انتهائها صباح اليوم الجمعة.
وسبق أن مُدّدت الهدنة مرّتين منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووضعت حدا لـ 7 أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الحركة قوله إن الحركة مستعدة لتمديد الهدنة وأن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى".

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