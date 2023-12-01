صحيفة أميركية: جيش الاحتلال تفاجأ من قوة أنفاق حماس

عبّر ضابط في جيش الاحتلال عن اندهاشه من قوة ومتانة الأنفاق التي تستخدمها "حماس"، وذلك في حديث إلى مجلة "نيوزويك " الأميركية.

وقال الضابط "كنا نعلم أننا سنرى ما توقعناه، لكنني لم أتوقع أن تكون هذه الأنفاق بهذه المتانة، مما يعني أن هناك الكثير من الخرسانة والسلالم، والكثير من التقاطعات في هذه الأنفاق"، مشيرا إلى أنه "كان هناك ظن أن الأنفاق ستكون بدائية أكثر بعض الشيء، لكنها متطورة بالفعل".

إسرائيل لا تدخل الأنفاق

وبحسب الضابط فإن القوات لا تدخل إلى الأنفاق بل يتم استكشافها وتدميرها.

وقال الضابط إن الانفاق هي "شريان الحياة لغزة. عندما كانت إسرائيل تسيطر على قطاع غزة، نفذنا عمليات ضد أنفاق التهريب هذه، ولم تكن السلع عسكرية فحسب، بل سلعا مدنية أيضا، لكن معظمها كانت عسكرية. وبعد مغادرة إسرائيل، أصبحت هذه الأنفاق شريان حياة لهم أكثر فأكثر".

وأضاف الضابط أن الأنفاق تعد "أصولا أساسية لـ"حماس"، وما برحت تشكل تحديا لمحاولات إسرائيل إلحاق هزيمة "ماحقة" بالفصائل الفلسطينية في الحرب الحالية الأكثر دموية حتى الآن التي تكتنف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ 75 عاما".

الجيش الإسرائيلي يُفضل تدمير فتحات تلك الأنفاق دون دخولها، وبدلا من استخدام الغارات الجوية أو المتفجرات لتدميرها.

ووفقا للضابط الإسرائيلي "إسرائيل تدرك أنه إذا رأينا عدوا، وإذا رأينا شخصا يطلق النار علينا من أحد الأنفاق ثم ركض عائدا، فإن هدفهم هو استدراجنا للدخول إلى النفق ومطاردتهم، لكننا لا نريد أن نجاريهم في لعبتهم، بل نريد أن نلعب لعبتنا".

وتابع المصدر الإسرائيلي ذاته الذي لم يتم الكشف عن اسمه "عادة ما نحاول أولاً قتل العدو بالمتفجرات التي لا تدمر النفق، بل تدمر العدو، ثم نلجأ للمتفجرات الأثقل التي ستدمر النفق نفسه".

ولفت "لا نعرف حقا عدد الأشخاص الذين قتلناهم، ولكننا نعلم أننا إذا لم نفعل ذلك، فسيهاجموننا مرة أخرى في اليوم التالي".

وتقول المجلة إن "الأنفاق تعد عنصرا أساسيا في إستراتيجية "حماس" العسكرية، وهدفا رئيسيا للجيش الإسرائيلي على مدى صراع مثقل بالكثير من عدم اليقين لكلا الجانبين".

ولطالما كان معروفا عن قطاع غزة أنه يضم شبكات مترامية، يعود تاريخها إلى ما يقرب من 4 عقود من الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنه عندما تولت حركة "حماس" السلطة في عام 2007 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وفوزها بالانتخابات التي جرت هناك، توسعت تلك الشبكات بشكل كبير، وفق المجلة.

وبحسب "نيوزويك فإن "الفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة مثل حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تستخدم حرب الأنفاق في عملياتها على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنسق العديد منها عملياتها علنا مع بعضها بعضا، حتى فيما يتعلق بموضوع الأسرى الإسرائيليين، الذين قال بعضهم إنهم كانوا محتجزين داخل الأنفاق قبل الإفراج عنهم".