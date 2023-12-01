شهداء إثر استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد انتهاء الهدنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتقى عدد من الشهداء من جراء استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة.
وانتهت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة صباح الجمعة، دون الاتفاق على تجديدها.
واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوبي قطاع غزة بوتيرة أعنف من تلك التي تستهدف شمالي القطاع، ما أدى أيضا إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.
ووصل شهيد إلى مستشفى الأقصى بعد استهداف الاحتلال مناطق في شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما وصل 4 شهداء بعد استهداف الاحتلال السوق القديم في رفح جنوبي قطاع غزة.
وراتقى شهيدان على الأقل وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
كما استشهد 6 فلسطينيين إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة.
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