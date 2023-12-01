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شهداء إثر استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد انتهاء الهدنة

12/1/2023 4:23:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتقى عدد من الشهداء من جراء استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة.

وانتهت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة صباح الجمعة، دون الاتفاق على تجديدها.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوبي قطاع غزة بوتيرة أعنف من تلك التي تستهدف شمالي القطاع، ما أدى أيضا إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.

ووصل شهيد إلى مستشفى الأقصى بعد استهداف الاحتلال مناطق في شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما وصل 4 شهداء بعد استهداف الاحتلال السوق القديم في رفح جنوبي قطاع غزة.
وراتقى شهيدان على الأقل وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
كما استشهد 6 فلسطينيين إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

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