صحة غزة: إسرائيل ترتكب مجازر جديدة.. ونتنياهو يؤكد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وانتهت عند الساعة السابعة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة "العودة إلى القتال"، معتبرا أن حركة "حماس" "انتهكت الخطوط العريضة ولم تلتزم بواجبها".
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وأشار نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إلى أن "منظمة حماس الإرهابية انتهكت الخطوط العريضة، ولم تلتزم بواجبها في إطلاق سراح جميع النساء المختطفات اليوم، وأطلقت صواريخ على مواطني إسرائيل".
ولفت إلى أنه "مع العودة إلى القتال سنؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا مرة أخرى لسكان إسرائيل".
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