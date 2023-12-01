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صحة غزة: إسرائيل ترتكب مجازر جديدة.. ونتنياهو يؤكد

12/1/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وانتهت عند الساعة السابعة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة "العودة إلى القتال"، معتبرا أن حركة "حماس" "انتهكت الخطوط العريضة ولم تلتزم بواجبها".

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وأشار نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إلى أن "منظمة حماس الإرهابية انتهكت الخطوط العريضة، ولم تلتزم بواجبها في إطلاق سراح جميع النساء المختطفات اليوم، وأطلقت صواريخ على مواطني إسرائيل".

ولفت إلى أنه "مع العودة إلى القتال سنؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا مرة أخرى لسكان إسرائيل".

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