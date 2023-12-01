اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال جنوب غربي غزة
التاريخ
12/1/2023 4:22:58 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ صباح الجمعة، اشتباكات ضاربة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بمدينة غزة بعد انتهاء الهدنة.
وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بقصفه للمنازل منذ الساعات الأولى لانتهاء الهدنة.
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