-->

Saturday, 02 December 2023 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال جنوب غربي غزة

12/1/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ صباح الجمعة، اشتباكات ضاربة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بمدينة غزة بعد انتهاء الهدنة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بقصفه للمنازل منذ الساعات الأولى لانتهاء الهدنة.

MENAFN01122023000072011014ID1107520670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث