ارتفاع عدد الشهداء في غزة بعد انتهاء الهدنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 32 شهيدا وعشرات الجرحى.
وانتهت عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.
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