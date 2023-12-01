حماس: الاحتلال رفض التعاطي مع عروض الإفراج عن محتجزين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروضنا للإفراج عن محتجزين.
وقالت حماس في بيان صحفي، إن "الاحتلال رفض التعامل مع كل عروضنا لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة".
وعرضت الحركة، تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي لكن الاحتلال رفض.
كما عرضت "تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم ليشارك في دفنهم وتسليم 2 من المحتجزين الإسرائيليين، إلا أن الاحتلال رفض".
وأضافت حماس: "سنفشل أهداف العدوان الإجرامي وسنكسر إرادة جيش الاحتلال المهزوم والكلمة العليا ستبقى لشعبنا الفلسطيني".
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