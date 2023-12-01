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حماس: الاحتلال رفض التعاطي مع عروض الإفراج عن محتجزين

12/1/2023 4:22:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروضنا للإفراج عن محتجزين.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن "الاحتلال رفض التعامل مع كل عروضنا لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة".

وعرضت الحركة، تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي لكن الاحتلال رفض.

كما عرضت "تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم ليشارك في دفنهم وتسليم 2 من المحتجزين الإسرائيليين، إلا أن الاحتلال رفض".

وأضافت حماس: "سنفشل أهداف العدوان الإجرامي وسنكسر إرادة جيش الاحتلال المهزوم والكلمة العليا ستبقى لشعبنا الفلسطيني".

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