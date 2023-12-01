تلفزيون دبي يعلن عن العرض الأولي لبرنامج شارك تانك دبي (SHARK TANK DUBAI)

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت شركة ميدل ايست ميديا سرفيسز (MEMS)التابعة لمجموعة شويري (Choueiri Group) والتي تعمل بمثابة الممثل الإعلامي الحصري لمؤسسة دبي للإعلام (DMI)، أن تلفزيون دبي، وهو القناة الفضائية الرائدة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ستستضيف قريباً النسخة العربية من مسلسل تلفزيون الواقع العالمي الناجح "شارك تانك" (Shark Tank).
تمّ عرض برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) الأصلي لأول مرة في عام 2009، وهو الامتياز الأمريكي للتنسيق الدولي الأساسي "وكر التنانين" أو Dragons' Den ، وهو مسلسل تلفزيوني ياباني. يركز البرنامج على رواد الأعمال الناشئين، ويفسح لهم المجال لتقديم عروض تقديمية أمام لجنة تضمّ خمسة من أصحاب رأس المال الاستثماري (أو مستثمرين في الشركات الناشئة) يطلق عليهم لقب "أسماك القرش"، الذين يتعيّن عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيستثمرون في هذه الشركات أم لا. حقق المسلسل نجاحاً هائلاً في مختلف التقييمات حول العالم وحصد جائزة "إيمي برايم تايم" (جائزة إيمي لأوقات الذروة) عن فئة "أفضل برنامج للواقع المنظّم" أربع مرات (2014-2017) في السنوات الأربع الأولى من إطلاق هذه الفئة من الجوائز. كما حصد جائزة "برنامج تلفزيون الواقع المتميّز" في عامي 2012 و2013.
يشكّل برنامج "شارك تانك دبي" ( Shark Tank Dubai ) استكمالاً للتقليد المشهود له للمسلسل الشهير، ويتعهد بتقديم مسلسل لتلفزيون الواقع موجه نحو الأعمال، يمكن خلاله لرواد الأعمال الطموحين أن يعرضوا أفكارهم وابتكاراتهم ومشاريعهم المبتكرة على لجنة من كبار رجال الأعمال الناجحين والمؤثرين – يُطلق عليهم لقب "أسماك القرش" - من الإمارات العربية المتحدة. يُعدّ البرنامج بمثابة منصة تتيح لرواد الأعمال المحليين الناشئين تأمين الاستثمارات لمشاريعهم وبناء شراكات مع كبار المستثمرين "أسماك القرش"، فضلاً عن اكتساب الموارد والإرشادات القيّمة لتحويل مشاريعهم إلى حقيقة ونقلها إلى مستويات جديدة.
وفي معرض تعليقها على هذا الأمر، قالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام: "سيشكّل برنامج 'شارك تانك دبي' (Shark Tank Dubai) ذروة الترفيه والإلهام والرؤى لتشجيع روح ريادة الأعمال الناشئة، التي أصبحت مرادفاً لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يتماشى بشكل مثالي مع التزامنا المستمر بالتميز في مجال البرمجة وبناء غد أفضل لأجيال المستقبل."
تضمّ قائمة المشاركين في الموسم الجديد من البرنامج الشهير نخبة من كبار المستثمرين: فيصل جمعة بلهول ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إثمار كابيتال بارتنرز" (Ithmar Capital Partners)؛ وأميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "بريبكو" (Prypco)؛ وإيلي خوري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "فيفيوم" القابضة (Vivium Holding)؛ ونور سويد، الرئيسة التنفيذية لشركة "جلوبال فنتشرز" (Global Ventures)؛ ويوسف حمد، الشريك الإداري في شركة "بيكو كابيتال" (BECO Capital)، وجميعهم يشكلون حجر الأساس لرأس المال الاستثماري ومنظومة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وإذ أعرب عن سعادته بانطلاق الموسم المقبل من البرنامج، قال جان بيير طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميدل ايست ميديا سرفيسز(MEMS): "في الوقت الذي يعمل فيه تلفزيون دبي (Dubai TV) جاهداً لكي يصبح المزود الرائد للعروض الترفيهية المؤثرة في عصرنا الرقمي اليوم، نحن متحمسون للغاية لعرض الموسم المقبل من برنامج تلفزين الواقع الأشهر 'شارك تانك دبي' (Shark Tank Dubai). لن يكتفي هذا البرنامج بتوفير مشاركة قوية وتفاعل هادف من الجمهور فحسب، إنما سيسمح بإبراز إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمنصات رؤيوية لرواد الأعمال."
من المقرر أن ينطلق عرض الموسم المقبل من برنامج "شارك تانك دبي" (Shark Tank Dubai) لأول مرة على تلفزيون دبي اعتباراً من منتصف ديسمبر 2023، ويستمر حتى الربع الثاني من عام 2024.
لمحة عن مجموعة Choueiri Group
مجموعة شركات Choueiri Group هي مجموعة رائدة في المجال الإعلاني في منطقة الشرق الأوسط وهي ناشطة في هذا المجال منذ أكثر من 50 سنة. وهي اليوم تسوّق وتدير المساحات الاعلانية لـ16 محطة تلفزيونية فضائية ومحطتين تلفزيونيتين أرضيتين، و7 وسائل إعلام مطبوعة، و14 محطة إذاعية، وما يزيد على 30 موقعاً إلكترونياً، بالإضافة الى تطبيقاتها الإلكترونية على الهواتف الذكية، و78 دار سينما. كما وتملك المجموعة إحدى أكبر شبكات اللوحات الإعلانية الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن مجموعة من الفرص التسويقية التجريبية. وتمارس مجموعة شركات Choueiri Group نشاطها في عشرة أسواق تضمّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واليابان، وتقدم أجود الخدمات لعملائها الإقليميين والدوليين من خلال شبكتها الواسعة المكونة من عشر شركات تابعة ومكتبين تمثيليين وأكثر من 400 تنفيذي ملتزم.
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