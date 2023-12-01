تلفزيون دبي يعلن عن العرض الأولي لبرنامج شارك تانك دبي (SHARK TANK DUBAI)

أعلنت شركة ميدل ايست ميديا سرفيسز (MEMS)التابعة لمجموعة شويري (Choueiri Group) والتي تعمل بمثابة الممثل الإعلامي الحصري لمؤسسة دبي للإعلام (DMI)، أن تلفزيون دبي، وهو القناة الفضائية الرائدة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ستستضيف قريباً النسخة العربية من مسلسل تلفزيون الواقع العالمي الناجح "شارك تانك" (Shark Tank).

تمّ عرض برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) الأصلي لأول مرة في عام 2009، وهو الامتياز الأمريكي للتنسيق الدولي الأساسي "وكر التنانين" أو Dragons' Den ، وهو مسلسل تلفزيوني ياباني. يركز البرنامج على رواد الأعمال الناشئين، ويفسح لهم المجال لتقديم عروض تقديمية أمام لجنة تضمّ خمسة من أصحاب رأس المال الاستثماري (أو مستثمرين في الشركات الناشئة) يطلق عليهم لقب "أسماك القرش"، الذين يتعيّن عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيستثمرون في هذه الشركات أم لا. حقق المسلسل نجاحاً هائلاً في مختلف التقييمات حول العالم وحصد جائزة "إيمي برايم تايم" (جائزة إيمي لأوقات الذروة) عن فئة "أفضل برنامج للواقع المنظّم" أربع مرات (2014-2017) في السنوات الأربع الأولى من إطلاق هذه الفئة من الجوائز. كما حصد جائزة "برنامج تلفزيون الواقع المتميّز" في عامي 2012 و2013.

يشكّل برنامج "شارك تانك دبي" ( Shark Tank Dubai ) استكمالاً للتقليد المشهود له للمسلسل الشهير، ويتعهد بتقديم مسلسل لتلفزيون الواقع موجه نحو الأعمال، يمكن خلاله لرواد الأعمال الطموحين أن يعرضوا أفكارهم وابتكاراتهم ومشاريعهم المبتكرة على لجنة من كبار رجال الأعمال الناجحين والمؤثرين – يُطلق عليهم لقب "أسماك القرش" - من الإمارات العربية المتحدة. يُعدّ البرنامج بمثابة منصة تتيح لرواد الأعمال المحليين الناشئين تأمين الاستثمارات لمشاريعهم وبناء شراكات مع كبار المستثمرين "أسماك القرش"، فضلاً عن اكتساب الموارد والإرشادات القيّمة لتحويل مشاريعهم إلى حقيقة ونقلها إلى مستويات جديدة.

وفي معرض تعليقها على هذا الأمر، قالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام: "سيشكّل برنامج 'شارك تانك دبي' (Shark Tank Dubai) ذروة الترفيه والإلهام والرؤى لتشجيع روح ريادة الأعمال الناشئة، التي أصبحت مرادفاً لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يتماشى بشكل مثالي مع التزامنا المستمر بالتميز في مجال البرمجة وبناء غد أفضل لأجيال المستقبل."

تضمّ قائمة المشاركين في الموسم الجديد من البرنامج الشهير نخبة من كبار المستثمرين: فيصل جمعة بلهول ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إثمار كابيتال بارتنرز" (Ithmar Capital Partners)؛ وأميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "بريبكو" (Prypco)؛ وإيلي خوري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "فيفيوم" القابضة (Vivium Holding)؛ ونور سويد، الرئيسة التنفيذية لشركة "جلوبال فنتشرز" (Global Ventures)؛ ويوسف حمد، الشريك الإداري في شركة "بيكو كابيتال" (BECO Capital)، وجميعهم يشكلون حجر الأساس لرأس المال الاستثماري ومنظومة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإذ أعرب عن سعادته بانطلاق الموسم المقبل من البرنامج، قال جان بيير طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميدل ايست ميديا سرفيسز(MEMS): "في الوقت الذي يعمل فيه تلفزيون دبي (Dubai TV) جاهداً لكي يصبح المزود الرائد للعروض الترفيهية المؤثرة في عصرنا الرقمي اليوم، نحن متحمسون للغاية لعرض الموسم المقبل من برنامج تلفزين الواقع الأشهر 'شارك تانك دبي' (Shark Tank Dubai). لن يكتفي هذا البرنامج بتوفير مشاركة قوية وتفاعل هادف من الجمهور فحسب، إنما سيسمح بإبراز إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمنصات رؤيوية لرواد الأعمال."

من المقرر أن ينطلق عرض الموسم المقبل من برنامج "شارك تانك دبي" (Shark Tank Dubai) لأول مرة على تلفزيون دبي اعتباراً من منتصف ديسمبر 2023، ويستمر حتى الربع الثاني من عام 2024.

لمحة عن مجموعة Choueiri Group

مجموعة شركات Choueiri Group هي مجموعة رائدة في المجال الإعلاني في منطقة الشرق الأوسط وهي ناشطة في هذا المجال منذ أكثر من 50 سنة. وهي اليوم تسوّق وتدير المساحات الاعلانية لـ16 محطة تلفزيونية فضائية ومحطتين تلفزيونيتين أرضيتين، و7 وسائل إعلام مطبوعة، و14 محطة إذاعية، وما يزيد على 30 موقعاً إلكترونياً، بالإضافة الى تطبيقاتها الإلكترونية على الهواتف الذكية، و78 دار سينما. كما وتملك المجموعة إحدى أكبر شبكات اللوحات الإعلانية الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن مجموعة من الفرص التسويقية التجريبية. وتمارس مجموعة شركات Choueiri Group نشاطها في عشرة أسواق تضمّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واليابان، وتقدم أجود الخدمات لعملائها الإقليميين والدوليين من خلال شبكتها الواسعة المكونة من عشر شركات تابعة ومكتبين تمثيليين وأكثر من 400 تنفيذي ملتزم.

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