توسع Aviz Networks التمويل إلى 10 ملايين دولار من خلال استثمارات جديدة من Accton وcisco Investments وwistron

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Aviz Networks، الشركة الرائدة في مجال برمجيات الشبكات المفتوحة للبنى التحتية السحابية التي تخدم الاتصالات والشركات، اليوم أنها أضافت Cisco للاستثمارات إلى أحدث توسع تمويلي لها، لتنضم إلى المستثمرين الحاليين، Moment Ventures، وAccton، وWistron. ستؤدي جولة التمويل هذه، التي تصل الآن إلى 10 ملايين دولار، إلى تسريع زخم العملاء لمجموعة الشبكات القائمة على GenAI والمتعددة البائعين من Aviz إلى جانب اعتماد الشبكات المفتوحة القائمة على SONiC.

تساعد Aviz المؤسسات على تحقيق فوائد الأداء والتكلفة للشبكات فائقة النطاق من خلال إزالة التعقيد وتوفير ميزات الإدارة القائمة على الذكاء الاصطناعي كجزء من مجموعة برمجيات الشبكات 3.0 المتطورة. تدعم حزمة Aviz نظام تشغيل الشبكة مفتوحة المصدر من SONiC سريع النمو (NOS) بالإضافة إلى بيئات multi - NOS وتستفيد من قوة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتقديم خيارات وقدرات لا مثيل لها. شهدت الشركة نموًا سريعًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث زادت من عدد عملائها وإيراداتها وعدد موظفيها التشغيليين لتلبية الطلب المتزايد عبر مناطق جغرافية متعددة. شهدت Aviz نموًا بنسبة 250% في الإيرادات مع أكثر من 30 مشاركة عالمية للعملاء من مختلف الأحجام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، برزت SONiC ككيان بمليارات الدولارات في مجال الشبكات السحابية ومراكز البيانات، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2027، وفقًا لبحث أجرته شركة 650 Group المحللة في صناعة الاتصالات.

قال Vishal Shukla، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Aviz: "يسعدنا إغلاق جولة التمويل الأخيرة هذه التي تشمل Accton وCisco Investments وMoment Ventures وWistron. لقد تبلورت رؤيتنا لتقديم شبكات مفتوحة وسحابية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع الشركات والاتصالات بسرعة ونحن نتشارك مع العملاء والنظام البيئي للبائعين لدينا". "تواصل Aviz التركيز على دعم مجتمع SONiC والاستفادة منه، وإضافة ابتكارات جذابة تعزز الجودة وتخفض التكاليف وتسرع الوقت لنشر الشبكات السحابية المفتوحة".

"تفخر Accton بالمشاركة في جولة الاستثمار هذه مع قادة الشبكات العالمية الأخرى لأنها تؤكد التزامنا بالابتكار في الشبكات المفتوحة. حققت Aviz Networks نجاحًا كبيرًا هذا العام في سوق الشبكات المفتوحة بمليارات الدولارات، حيث تؤدي SONiC دورًا مهمًا. وقال Jun Shi، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة Accton: "يسر Accton دائمًا التعاون مع أولئك الذين يشاركوننا رؤيتنا الجماعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة الأخرى لتلبية احتياجات الشبكات للمنظمات وشركات الاتصالات".

يقول Aleem Rizvon، نائب رئيس Cisco Investments: "تلتزم Cisco بتسريع الابتكار في مجال الشبكات لتقديم حلول شاملة لعملائنا". "من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة، مثل Aviz، نظهر التزامنا تجاه شركائنا وعملائنا الذين يقدرون مجتمع المصادر المفتوحة".

قال William Lin، رئيس Enterprise & Networking B.G.، Wistron Corporation: "إن Wistron متحمس لرؤية الابتكارات والتنفيذات المتعددة القادمة من Aviz كشركة في مرحلة مبكرة توسع نطاق وصولها لمواجهة تحديات مركز بيانات المؤسسة والشبكات السحابية". "تشارك Wistron في هذه الجولة الاستثمارية حتى تتمكن شركاتنا من العمل عن كثب معًا لتقديم الحلول الصحيحة وتوفير التكاليف الكبيرة للمؤسسات كما هو مدفوع بعمليات نشر قوية لـ SONiC".

حول Aviz

تعد Aviz Networks مزودًا رائدًا للحلول للشبكات المفتوحة والسحابية وشبكات الذكاء الاصطناعي الأولى. تقدم Aviz تطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام لمنصة التبديل من أجل مراقبة الشبكة وتنسيقها وضمانها. توفر Aviz أيضًا دعمًا مفصلاً لعمليات نشر SONiC متعددة البائعين في مراكز البيانات وشبكات الحافة. Aviz في مهمة لجعل SONiC NOS في كل مكان، ويمكن الوصول إليها، وذكية لكل أصحاب المصلحة.

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