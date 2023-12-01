توسع Aviz Networks التمويل إلى 10 ملايين دولار من خلال استثمارات جديدة من Accton وcisco Investments وwistron

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Aviz Networks، الشركة الرائدة في مجال برمجيات الشبكات المفتوحة للبنى التحتية السحابية التي تخدم الاتصالات والشركات، اليوم أنها أضافت Cisco للاستثمارات إلى أحدث توسع تمويلي لها، لتنضم إلى المستثمرين الحاليين، Moment Ventures، وAccton، وWistron. ستؤدي جولة التمويل هذه، التي تصل الآن إلى 10 ملايين دولار، إلى تسريع زخم العملاء لمجموعة الشبكات القائمة على GenAI والمتعددة البائعين من Aviz إلى جانب اعتماد الشبكات المفتوحة القائمة على SONiC.
تساعد Aviz المؤسسات على تحقيق فوائد الأداء والتكلفة للشبكات فائقة النطاق من خلال إزالة التعقيد وتوفير ميزات الإدارة القائمة على الذكاء الاصطناعي كجزء من مجموعة برمجيات الشبكات 3.0 المتطورة. تدعم حزمة Aviz نظام تشغيل الشبكة مفتوحة المصدر من SONiC سريع النمو (NOS) بالإضافة إلى بيئات multi - NOS وتستفيد من قوة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتقديم خيارات وقدرات لا مثيل لها. شهدت الشركة نموًا سريعًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث زادت من عدد عملائها وإيراداتها وعدد موظفيها التشغيليين لتلبية الطلب المتزايد عبر مناطق جغرافية متعددة. شهدت Aviz نموًا بنسبة 250% في الإيرادات مع أكثر من 30 مشاركة عالمية للعملاء من مختلف الأحجام.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، برزت SONiC ككيان بمليارات الدولارات في مجال الشبكات السحابية ومراكز البيانات، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2027، وفقًا لبحث أجرته شركة 650 Group المحللة في صناعة الاتصالات.
قال Vishal Shukla، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Aviz: "يسعدنا إغلاق جولة التمويل الأخيرة هذه التي تشمل Accton وCisco Investments وMoment Ventures وWistron. لقد تبلورت رؤيتنا لتقديم شبكات مفتوحة وسحابية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع الشركات والاتصالات بسرعة ونحن نتشارك مع العملاء والنظام البيئي للبائعين لدينا". "تواصل Aviz التركيز على دعم مجتمع SONiC والاستفادة منه، وإضافة ابتكارات جذابة تعزز الجودة وتخفض التكاليف وتسرع الوقت لنشر الشبكات السحابية المفتوحة".
"تفخر Accton بالمشاركة في جولة الاستثمار هذه مع قادة الشبكات العالمية الأخرى لأنها تؤكد التزامنا بالابتكار في الشبكات المفتوحة. حققت Aviz Networks نجاحًا كبيرًا هذا العام في سوق الشبكات المفتوحة بمليارات الدولارات، حيث تؤدي SONiC دورًا مهمًا. وقال Jun Shi، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة Accton: "يسر Accton دائمًا التعاون مع أولئك الذين يشاركوننا رؤيتنا الجماعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة الأخرى لتلبية احتياجات الشبكات للمنظمات وشركات الاتصالات".
يقول Aleem Rizvon، نائب رئيس Cisco Investments: "تلتزم Cisco بتسريع الابتكار في مجال الشبكات لتقديم حلول شاملة لعملائنا". "من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة، مثل Aviz، نظهر التزامنا تجاه شركائنا وعملائنا الذين يقدرون مجتمع المصادر المفتوحة".
قال William Lin، رئيس Enterprise & Networking B.G.، Wistron Corporation: "إن Wistron متحمس لرؤية الابتكارات والتنفيذات المتعددة القادمة من Aviz كشركة في مرحلة مبكرة توسع نطاق وصولها لمواجهة تحديات مركز بيانات المؤسسة والشبكات السحابية". "تشارك Wistron في هذه الجولة الاستثمارية حتى تتمكن شركاتنا من العمل عن كثب معًا لتقديم الحلول الصحيحة وتوفير التكاليف الكبيرة للمؤسسات كما هو مدفوع بعمليات نشر قوية لـ SONiC".
حول Aviz
تعد Aviz Networks مزودًا رائدًا للحلول للشبكات المفتوحة والسحابية وشبكات الذكاء الاصطناعي الأولى. تقدم Aviz تطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام لمنصة التبديل من أجل مراقبة الشبكة وتنسيقها وضمانها. توفر Aviz أيضًا دعمًا مفصلاً لعمليات نشر SONiC متعددة البائعين في مراكز البيانات وشبكات الحافة. Aviz في مهمة لجعل SONiC NOS في كل مكان، ويمكن الوصول إليها، وذكية لكل أصحاب المصلحة.
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